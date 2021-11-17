Погода в Челябинске на 10 дней: морозы станут крепче

По ощущениям будет казаться, что на улице -21 Фото: Кирилл САДЫКОВ

В ближайшие полторы недели в Челябинске ожидается морозная погода. В период с 17 по 26 ноября город засыплет снегом, и несколько ночей подряд столбики термометров будут держаться на минус 17 градусах.

Погода в Челябинске на 10 дней будет нестабильной. Если 17 ноября днем ожидаются минус три, то на следующий день похолодает на 9 градусов. Синоптики «Гисметео» предполагают, что городу стоит подготовиться к температурным качелям, потому что такие скачки предполагаются на протяжении полутора недель.

Фото: gismeteo.ru

Самыми холодными станут среда, четверг и пятница на этой неделе: ночные температуры опустятся до -17 градусов. В выходные же резко потеплеет: ночью до минус четырех, а днем до плюс двух.

Пять дней из десяти в Челябинске будут идти небольшие снегопады. За это время земля покроется осадками примерно на полсантиметра. Также в эти 10 дней будет неспокойный ветер: скорость может достигать 17 метров в секунду.

Метеорологи Яндекс.Погоды считают, что за 10 дней самая холодная погода в Челябинске будет 18 ноября. Утренние минус 16 градусов из-за западного ветра будут ощущаться как минус 21. Такая разница в пять градусов между значениями на столбике термометра и ощущениями сохранится в течение дня.

Фото: yandex.ru

В воскресенье 21 ноября в Челябинске потеплеет до нуля, но такая температура сохранится ненадолго: уже 23 числа показания начнут медленно снижаться до минус 10.

На графике Рамблер.Погоды изображена разница между дневными и ночными температурами, а также динамика похолоданий. Так, самый холодный день будет 18 ноября: тогда столбики опустятся до -11 градусов, самый теплый ожидается 21 числа — тогда будет минус один. Холоднее всего будет ночью 19 ноября: челябинцев ждут -14 градусов, а теплее всего 22-го — тогда на улице будет всего минус два.

Фото: weather.rambler.ru

Кстати, самый большой разрыв между ночными и дневными температурами будет ощутим 19 ноября: разница составит 10 градусов. А вот одинаковая температура и днем и ночью будет сохраняться три дня подряд с 22 по 24 ноября.

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