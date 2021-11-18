Побег из города: дачный экстрим

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ноябрьские нерабочие дни в Челябинской области закончились, однако южноуральцы не расслабляются — многие во время «ковикул» думать о возможности сменить обстановку и основательно взялись за идею побега из мегаполиса из-за антиковидных ограничений. Мысли — не рвануть ли на дачу или, у кого есть возможность, уехать к близким в загородный дом — все чаще посещают южноуральцев. Останавливает морозная погода, которая уже пришла на Урал, и возможный, описанный еще классиками, осенний сплин. Собрали советы «бывалых» любителей загородного отдыха, которые помогут организовать быт за городом даже зимой.

1. Тепло и обогрев

Честно, не стоит ехать на дачу, если у вас фанерный летний домик. А вот в старый деревенский дом — особенно если там есть печь — поехать можно. Для владельцев современных коттеджей, скорей всего, вопрос тепла не стоит. Остальным предлагаем несколько несложных советов. Закажите заранее дрова или уголь для отопления, если нет на участке газа. Или прикупите дополнительные электроприборы, если помещение отапливается электричеством. Но помните, что в старых домах проводка может не выдержать нагрузки, поэтому заранее изучите энергопотребление и энергоэффективность оборудования. Например, экономичной и относительно безопасной моделью являются инфракрасные обогреватели, которые обеспечивают быстрый нагрев и экономичны. Но — как и любое тепловое оборудование — в деревянном доме их нужно использовать с осторожностью.

Заклейте окна, утеплите двери. И почаще пейте горячий чай!

2. Зимняя одежда и теплые носки

Если вы не привыкли жить за городом в холодное время года, то проблема холодного пола может стать для вас неприятным сюрпризом. Отправляясь за город на зимовку, прихватите из города старый ковер (наверняка завалялся бабушкин на антресолях или в шкафу) и прикупите валенки и теплые носки. По приезде на дачу постарайтесь заделать щели между полом и дверями. В строительных магазинах продаются специальные утеплители. Но можно использовать и небольшие коврики. На каждого члена семьи возьмите +1 свитер. А лучше один тонкий и один толстый: многослойность в одежде позволит лучше регулировать теплообмен. Не пренебрегайте зимними куртками. Зимние одеяла тоже пригодятся.

3. Досуг и развлечения

Не все готовы за городом полностью отказаться от привычек цивилизации: любимого кино передачи или серфинга в интернете. Чтобы не остаться на даче без всего этого, подключите Спутниковое ТВ, мобильный интернет и онлайн кинотеатр KION. У МТС есть удобное комплексное предложение, куда входят одновременно три услуги: спутниковое телевидение, мобильный доступ в интернет через роутер на несколько устройств и подписка на онлайн-кинотеатрKION, который тоже можно активировать на пяти устройствах. Когда вернетесь в город, KIONможно будет продолжать смотреть на домашнем телевизоре, если он Smart, или у вас есть специальная ОТТ-приставка (ее можно докупить, если понадобиться).

Интернет пригодится тем, кто может работать удаленно и для рабочего места достаточно лишь компьютера со стабильным интернетом. На всякий случай убедитесь, что там, куда вы уезжаете, стабильное покрытие мобильной сети.

4. Активный отдых

Смотрите на прогноз погоды. Если выпадет снег — это отличный повод открыть лыжный сезон или покататься с горы: в городе эти развлечения если и доступны, все равно кайф не тот.

Если вы увлекаетесь охотой, наверняка знаете, что сейчас открыт сезон на некоторые виды. Но не забудьте обо всех формальностях: актуальность разрешения на оружие, наличие лицензии на отдельные виды на территории Челябинской области.

Будьте осторожны на прогулках в лесах: не уходите далеко, гуляйте только по знакомой территории. В холодную пору задержаться в лесу крайне опасно!

Возьмите любимые настольные игры: время в деревне идет совсем по другим законам, чем в городе. И вы удивитесь как много его остается на совместную вечернюю активность с семьей.

Надеемся, подборка наших советов поможет вам отлично адаптироваться за городом, не замерзнуть, не заскучать, не поддаться осенней хандре и сделать неожиданный марш-бросок из цивилизации удивительным приключением.

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