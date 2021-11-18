Челябинская поликлиника «Полимедика» надстроила третий этаж

На третьем этаже будет женская консультация и узкие врачи. Фото: "Полимедика"

В челябинской поликлинике «Полимедика» на Братьев Кашириных, 130а заканчивают строительство третьего этажа. Как рассказал КП-Челябинск главврач Михаил Сафаров, здесь развернут кабинеты приемов врачей, а также необходимые для работы вспомогательные помещения. Учреждение расположено в густонаселенном районе, поэтому новые площади были необходимы.

— Мы растем, к поликлинике прикрепляется все больше жителей Челябинска. Поэтому совместно с собственником помещения принято решение о расширении площадей, — сообщил «Комсомольской правде-Челябинск» Михаил Сафаров. — Это необходимо для повышения удобства посетителей, разделения потоков пациентов, обращающихся в поликлинику по различным причинам.

По словам главврача, на третьем этаже будут вести прием акушеры-гинекологи, терапевты, врачи узких специальностей, откроют кабинеты для медицинских процедур. Подняться наверх можно будет на лифте.

Этаж уже построили и завершили внутреннюю отделку, но в эксплуатацию для пациентов пока не ввели.

— Документы сейчас находятся на согласовании, далее — получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на осуществление медицинской деятельности. Ориентировочный срок по открытию третьего этажа — три месяца, — уточнил Михаил Сафаров.

«Полимедика» — это сеть федеральных частных поликлиник, которая работает в системе ОМС. В Челябинске открыты пять филиалов, включая главный филиал. В ближайшее время планируется открытие еще двух филиалов.

На момент открытия поликлиники в начале октября 2017 года к поликлинике были прикреплены около 35 тысяч челябинцев — в основном жители «Академа», «Ньютона» и «Тополинки». Сейчас число прикрепленных на медицинское обслуживание пациентов составляет более 65 600 человек.

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