Зима — не за горами. Как подготовить автомобиль к холодам

Фото: SKODA

Эксплуатация машины зимой намного сложнее, чем в любой другой период года и требует от автомобилистов обязательной подготовки. Это связано с тем, что в зимнее время автомобиль работает в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях. Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей, и так далее. Чтобы автомобиль не подвел в самый неподходящий момент, его надо специально готовить к зимней эксплуатации — следует выполнить несколько простых, но тем не менее важных процедур по подготовке.

1. Проверьте АКБ.

Аккумулятор в зимний период подвержен сильному воздействию отрицательных температур. В результате этого зачастую старый АКБ может быстро разрядится. Что необходимо сделать, чтобы избежать такого негативного явления как быстрый разряд АКБ? В первую очередь необходимо проверить уровень электролита.

2. Поменяйте моторное масло.

Масло при низких температурах имеет свойство загустевать. Вследствие чего при пуске холодного двигателя зимой масло слабо поступает по системе смазки, что вызывает повышенный износ трущихся деталей.

3. Проверьте систему охлаждения.

4. Подготовьте замки и резиновые уплотнители к зиме.

При достаточно большом морозе резиновые уплотнители за счет накопившейся в них влаге могут примерзать к дверям. И дернув при открытии двери, можно либо разорвать уплотнитель, либо его деформировать. Для того чтобы этого не случилось рекомендуется периодически обрабатывать их специальными средствами или тонким слоем тосола. И первый раз это необходимо сделать до холодов. И желательно обработать все замочные скважины водоотталкивающими аэрозолями, чтобы удалить влагу из механизмов замков.

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Братьев Кашириных,126/1.