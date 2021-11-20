Шикарные апартаменты и мясо на обед: как живет спасенный в Челябинске лев Симба, репортаж из Танзании

Спасенного в Челябинске льва Симбу, который теперь живет в Танзании, торжественно выпустили в большой вольер площадью 2 га. Как это было и что построили для русского льва у горы Килиманджаро, — в репортаже «Комсомольской правды-Челябинск» из Африки.

ВОЛЬЕР ПО СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ

Новый дом Симбы занимает площадь в два раза больше, чем весь приют «Спаси меня», где льва — жертву фотографа-живодера буквально достали с того света. «Симба хаус» — так здесь называют его домик — около 500 «квадратов», то есть размером с квартиру премиум-класса. Спаситель Симбы, ветеринар Карен Даллакян шутит: «поставьте мне кровать, и я буду тут жить». Здесь есть две комнаты для льва, чтобы на время генеральной уборки одного помещения перевести его в другое. Лев — животное чистоплотное, а в Челябинске из-за его ран и пролежней Симбе создавали чуть ли не стерильные условия.

Отправка Симбы и Евы в Африку — первый случай репатриации диких животных из России. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Отпустите погулять! Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Кроме комфорта для Симбы предусмотрели и комфорт для персонала, в том числе туалет с водой и канализацией. Есть кормокухня, морозильник, чтоб никто никуда не бегал. Обширный коридор планируют украсить рисунками детей из разных городов, которые переживали за Симбу. Все создано по современным стандартам. Есть даже клетка для манипуляций, где льва можно обездвижить без применения препаратов.

— Мы имеем животного-инвалида, иногда понадобятся какие-то манипуляции. Это специальная инженерная разработка. Одна стенка подвижная она позволяет фиксировать животное, плюс есть специальные окошки, — рассказал Карен Даллакян. — К сожалению гибель шимпанзе Бони в челябинском зоопарке, как следует из ответа администрации, связана с тем, что он вел себя агрессивно и не позволял проводить манипуляции. В некоторых болезнях противопоказаны препараты для обездвиживания. Иногда приходится делать несколько процедур день и, если каждый раз обездвиживать, от сердца и почек ничего не останется.

В домике Симбы даже поставили икону. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Спустя почти месяц после прилета в Танзанию, Симбу торжественно выпустили из домика в вольер. Конечно, были и «тренировки», о первом выходе Симбы на свежий воздух мы рассказывали ранее.

СНАЧАЛА УБРАЛ КАМЕРУ, ПОТОМ ПОЕЛ

Перед тем, как ехать к Симбе, Карен Даллакян вместе с делегацией журналистов заехал купить мясо для льва. «Вкусняшку» положили в нескольких метрах от выхода, расставив камеры.

Так продают мясо в местных лавках. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Кушать подано! Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Все замерли в ожидании. Но Симба не спешил лакомиться. Сначала он немного полежал на земле, затем пошел прогуляться и тут его внимание привлекла камера Go Pro, установленная прямо в земле. Лев ловко подхватил гаджет и принес к решетке, за которой сидели журналисты. А после уже пошел на трапезу. В общем, полная «акуна матата», что в переводе с языка суахили (официальный язык Танзании, наряду с английским) означает «никаких забот».

— Он всегда делится тем, что нашел. Он принес, и нам показывает, — объясняет поведение Симбы Карен Даллакян. — Симба — хищник, который ловит запахи. Здесь много запахов, я даже предупреждал, чтобы не использовали парфюм — это резко «режет» нос хищника. Несмотря на то, что он был голодный, он долго обследовал территорию, потом понял, что опасности нет и можно пойти охотиться. Удивительно, что он не взял мясо и не понес домой кушать — у нас в приюте он обычно делал так.

Первые шаги к новой жизни в Танзании. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Симба вышел и лег на землю. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Симба заметил экшн-камеру и не смог пройти мимо. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Обычно Симба уносит мясо, но в этот раз съел всё на месте. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Теперь гулять по своему вольеру Симба может целый день. Первое время на ночь все-таки будут закрывать. Впрочем, львы — не ночные животные. Они охотятся рано утром и на закате, когда нет сильной жары.

Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

«Я НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ КТО-ТО ВИДЕЛ СЛЕЗЫ»

Карен Даллакян признается: чувствует себя папой, который отпустил ребенка во взрослую жизнь:

— Я стоял, смотрел… и потом отошел. Потому, что не хотел, чтобы кто-то видел слезы папы. Мы к этому шли. Это мечта любого зоозащитника. Бессонные ночи, километровые бинты, литры препаратов остались в истории.

За Симбой и Евой будут ухаживать волонтеры. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Пока Симба гуляет, в его апартаментах наводят порядок. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

На торжество прибыли волонтеры и представители реабилитационного центра, а также специалист по конфликту между дикой природой и человеком природозащитной организации «Destination 255» Карэл Верхоев.

— Это первый раз, когда животных привозят в Танзанию. Это история, которая дает нам надежду. То, что его привезли из России — это суперистория для меня. Этот лев родился не Африке, но африканский лев не может выжить в России. Дика природа должна жить в дикой природе, — отметил Карэл Верхоев.

Пожалуй, главная сложность в том, что спасение животных — удовольствие не дешевое. В случае с Симбой и Евой всех расходы взяла на себя Русская медная компания. Она оплатила перелет, строительство вольеров, первый год содержания животных, а также поездку журналистов в Танзанию.

На этой табличке рассказывается о Симбе на трех языках: русском, английском и суахили.Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Он также добавил, что сейчас мировой тренд — закрытие зоопарков. Он предполагает, что в реабилитационный центр будут поступать новые животные. Основная задача — все-таки выпустить их в дикую природу.

ЧТО ЖДЕТ СИМБУ И ЕВУ В ТАНЗАНИИ

Сейчас здоровью Симбы практически ничего не угрожает, но постоянный присмотр все же нужен.

— Те, кто не видел, в каком стоянии он был, говорят, что у него какая-то проблема с суставами задних лап. Хромота присутствует. Но, когда мы смотрим рентген-снимки до и после, они говорят, что это чудо. Есть излишек жира — он так готовился к нашим уральским морозами и за месяц мы увидели изменение цвета и качества шерсти. Грива выглядит по-другому, как будто его расчесали.

Как отметил Карен Даллакян, после переезда в Африку шерсть у Симбы стала лучше. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

Симба продолжает взрослеть. Как отмечает Карен Даллакян, сейчас — самых подходящий возраст, когда львы уходят из прайда. Сможет ли Симба завести семью — вопрос пока открытый.

— Львы — социальные животные. Ему будет комфортней с самкой. Но он пока привыкает к огромной территории. Вольер позволяет, а когда они вместе, они в обнимку будут спать.

Местные власти подходят к этому вопросу очень щепетильно: где взять пару, куда девать львят. При этом, все шаги будут согласовываться с Кареном Даллакяном.

Что касается, второй спасенной в Челябинске кошки — леопарда Евы, то пока ее не выпускают в вольер. Вопрос должен решиться в ближайшее время. «Комсомолка будет следить за развитием событий и продолжит рассказывать о большом путешествии в Танзанию.

А вот и Ева. Ее пока не выпускают в вольер. Фото: Артем Устюжанин, Александр Дорофеев/РМК

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