Готовь сани летом: шесть идей новогодних подарков, которые выгодно купить именно сейчас

Готовь сани летом, а новогодние подарки — в ноябре. Такого мнения придерживаются экономисты. Во-первых, заблаговременная покупка подарка может стать выгодной перед новогодним скачком цен. А во-вторых, предостережет от необдуманных покупок, которые совершаются в спешке за несколько дней до празднования Нового года.

Редакция КП-Челябинск пересмотрела все выгодные предложения и составила семерку приятных и, главное, полезных новогодних подарков, которые стоит купить именно до конца ноября.

Важный момент: все подарки мы подобрали с учетом текущих реалий, когда многие из нас работают и учатся на удаленке, и дом для большинства превратится в рабочее пространство.

1. Бытовая техника

Холодильник, микроволновка, стиральная машинка и пылесос — эти домашние помощники одними из первых ощутили на себе груз удаленки. Когда все (или почти все) члены семьи находятся в одной квартире, важно, чтобы каждый из этих приборов работал исправно.

Если бытовая техника нуждается в обновлении, то сейчас — лучшее для этого время. В ноябре резкого скачка спроса, как перед Новым годом, на бытовую технику еще нет. Кстати, в Челябинске есть магазины, которые продают новую уцененную технику. Один из таких крупных торговых центров найдете на «Северке». Повреждения упаковки или сколы на корпусе нового исправного изделия «роняют» цену от 15 до 80%. В магазине есть и абсолютно новые товары прошлого сезона, которые не нашли своего покупателя, и на них тоже действуют приличные скидки.

2. Телевизоры и ноутбуки

Ноутбуки в современных реалиях стали одним из востребованных товаров, ведь удаленно работать взрослым и учиться на дистанте детям за одним компьютером очень сложно. По этой же причине вырос спрос и на телевизоры. Когда вся семья находится дома, часто возникают споры: одни хотят смотреть мультики, а другие — политические передачи.

Рост цен на ноутбуки в этом году был особенно заметен перед 1 сентября, когда родители готовили детей к школе, предполагая, что будет дистант. И многие не ошиблись. По данным СМИ, 112 школ Челябинска с 8 ноября перешли на онлайн-учебу. На удаленке были вынуждены учиться и студенты некоторых южноуральских вузов.

А вот перед новогодним периодом на ноутбуки и телевизоры можно найти достойные предложения. Как раз сейчас, когда продавцам нужно разгрузить склады, можно с заметной выгодой купить модели текущего года, ведь скидки на новые начнутся не ранее апреля-мая.

3. Домашнее телевидение

Раз уж речь зашла о фильмах и телепередачах, стоит напомнить, что новогодние каникулы многие предпочитают проводить дома, в кругу семьи. А без просмотра любимых новогодних комедий многие и вовсе не представляют этого праздника. Специально для домоседов и семьянинов МТС подготовил отличный подарок — скидку в 50% на цифровое ТВ, домашний интернет и мобильную связь. Причем, с внушительными параметрами на мобильную связь — 30 ГБ и безлимитом внутри сети.

Не будем голословными, если добавим, что провайдер предлагает двойную выгоду. Во-первых, брать весь пакет у одного оператора — удобно и экономично, чем пользоваться домашним интернетом, мобильной связью и ТВ у разных поставщиков услуг по отдельности. А во-вторых, если воспользоваться этим предложением до конца ноября, то потом еще целых полгода можно пользоваться цифровыми сервисами всего за 325 рублей в месяц. Попробовать на себе ничего не стоит — первый месяц каждый новый пользователь пакета получает в подарок.

4. Смартфоны

Говоря о связи, нельзя не сказать о том, чем заняты наши руки и глаза большую часть дневного времени. Со смартфонами ходят и первоклашки, и пенсионеры, а потому многие ждут от Деда Мороза именно этот подарок.

Финансовые аналитики называют ноябрь одним из периодов, когда покупка смартфона может стать по-настоящему выгодной — на прилавках магазинов появляются новые модели Samsung и iPhone. Кстати, сейчас особой популярностью пользуются смартфоны с функцией NFC, позволяющей расплачиваться в магазинах не банковской картой, а при помощи гаджета. Совсем недавно эта опция была только у дорогостоящих смартфонов. Сейчас можно найти достойные и демократичные в плане цены модели.

5. Одежда, обувь и косметика

Удаленка — это не значит перестать ухаживать за собой и ходить по дому в растянутых трениках и застиранной футболке. А некоторых совещания в формате видеоконференции с коллегами и переговоры по Скайпу с партнерами просто обязывают выглядеть не хуже, чем в офисе.

Значит, пора отправляться на онлайн-шопинг. Например, воспользоваться скидками от крупных маркетплейсов по акциям «Черная пятница» и «Киберпонедельник». Поговаривают, что скидки на одежду и обувь в этот период могут составлять от 50 до 80%, а иногда доходить и до 90%.

Главное, совершать покупки у проверенных продавцов и на надежных площадках. Иначе велик риск нарваться на мошенников и вместо экономии вовсе остаться без денег. Любители офлайн-шопинга могут прогуляться по крупным ТРК Челябинска. Здесь тоже можно найти модные вещи с максимальными скидками. Например, в «Фиесте» есть магазины, распродающие старые, но это этого не менее крутые коллекции.

6. Спортивное снаряжение и домашние тренажеры

Введение QR-кодов для посещения тренажерных залов на Южном Урале заметно сказались на популярности домашних тренировок. Многие поняли: чтобы оставаться в форме, не обязательно куда-то ходить. А еще можно найти прекрасного тренера и заниматься с ним онлайн, даже если вы живете на разных континентах. По мнению аналитиков, самыми популярными покупками этого года в категории «спорт и фитнес» стали велотренажеры и беговые дорожки, скакалки и фитболы, гантели и бодибары, а также спортивная одежда и питание. Сейчас домашние тренажеры можно купить в интернет-магазинах со скидками от 16 до 48%.

Подарок на Новый год — это возможность показать кому-то свои чувства, поделиться радостью и сказать другому человеку, что он значит для вас. На самом деле многим не так уж и важна цена подарка, ведь главное — это любовь, забота и внимание.

Партнерский материал.