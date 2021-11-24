Болезнь-«невидимка»: как распознать остеопороз и сколько стоит лечение в Челябинске

Наталья Попова и Артур Шамселов рассказали читателям об остеопорозе.

Переломы костей — не всегда случайность. Иногда причиной хрупкости может быть остеопороз, заболевание, у которого долгое время практически нет явных проявлений. Можно ли избежать остеопороза, как пройти диагностику и причем тут витамин D — об этом в эфире радио «Комсомольская правда» поговорили эндокринолог и диетолог клиники «Источник» Наталья Попова травматолог-ортопед Артур Шамселов.

Ведущие эфира Станислав Гладков и Лидия Андреева.

Л.А.: Что за заболевание остеопороз?

Н.П.: Это системное заболевание скелета, при котором снижается плотность кости и возникает риск переломов. Переломы могут быть в любом месте, но чаще всего — это шейка бедра, бедро, позвонки, кости лучезапястного сустава, шейка плечевой кости.

С.Г.: Насколько распространено заболевание среди населения?

Н.П.: Это достаточно распространенное заболевание. Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в России страдает остеопорозом.

Л.А.: А почему женщины болеют чаще?

Н.П.: У женщин на течение заболевания влияет гормональный фон, особенно в период менопаузы или постменопаузы. В это время резко снижается уровень выработки эстрогена, что влияет на костную ткань. У мужчин этот процесс протекает более плавно и медленно, но, тем не менее, и мужчины подвержены остеопорозу.

Л.А.: А как так получается, что остеопороз — это болезнь-«невидимка»? Неужели нет никаких болевых ощущений?

Н.П.: Остеопороз протекает скрыто, и болевых ощущений вначале может и не быть. Со временем появляются тянущие боли в костях. Чаще всего пациенты обращаются на поздних стадиях, когда уже появляются переломы.

С.Г.: То есть раньше его заприметить никак? Я думал, это в основном болезнь пожилых людей.

Н.П.: Чаще всего это действительно возрастная болезнь, но остеопорозом могут болеть и дети.

Л.А.: А почему среди переломов часто фигурирует шейка бедра?

А.Ш.: Существует четыре типичных для остеопороза перелома: луч в типичном месте (запястье), шейка бедра, шейка плеча и позвонки. У нас скользко на улице, много людей падает, но не все ломают ноги. Поэтому перелом шейки бедра может быть показательным. Особенно учитывая специфику нашего региона. Не будем забывать, что уральский регион расположен на гранитной плите, у нас определенный радиационный фон, особенный микроэлементный состав почвы и продуктов. Все это делает наши кости чуть более хрупкими.

Н.П.: Но не меньше на состояние костей влияет дефицит витамина D.

А.Ш.: Чаще всего пациенты обращаются с болями в спине. Жалуются травматологу, что, например, уже две недели болит спина. А на рентгене мы видим, что уже есть перелом позвонка. У нас 33 позвонка, каждый из них может ломаться, но снижение высоты одного никак, кроме болевых ощущений, может не влиять на остальные 32. Но при запущенном остеопорозе, когда вовлекаются 8-10 позвонков, мы видим уже изменение осанки, формируется горб.

С.Г.: А каковы факторы риска? Можно ли определить, подвержен ли ты остеопорозу?

Н.П.: В первую очередь, нужно узнать, были ли у родственников переломы бедра или остеопороз. Наблюдалось ли снижение высоты роста на два сантиметра в течение 1-3 лет или на четыре сантиметра — по сравнению с ростом в 25 лет. Были ли переломы костей при падении с высоты собственного роста. В группу риска также попадают те, кто употребляет мало молочных и кисломолочных продуктов, регулярно пьёт кофе, злоупотребляет алкоголем и курением, ведет малоподвижный образ жизни. Диагностированный сахарный диабет, ревматоидный артрит, заболевания щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта с нарушением всасывания, длительный прием глюкокортикостероидов, ингибиторов протонной помпы также являются факторами риска. Стоит обратить внимание на состояние зубов, волос и ногтей: частые кариесы, выпадение волос, ломкие и слоящиеся ногти — это косвенные признаки, которые должны насторожить.

"Откатить" болезнь можно. Для этого нужно вовремя пройти диагностику и лечение.

Л.А.: Допустим, по списку у меня есть все признаки и надо провериться. Куда мне идти, как проходит обследование?

А.Ш.: Существует довольно много способов измерения плотности костной ткани. Достаточно распространенный способ — денситометрия, когда делаются рентгеновские снимки в определенных местах, считываются показатели и ставится диагноз. Сейчас активнее начали использовать метод радиочастотной денситометрии или R.E.M.S. - денситометрии. Это новый вид исследования плотности костной ткани при помощи УЗИ-датчика с радиочастотными показателями. У этого метода есть свои преимущества: во-первых, в отличие от рентгена нет лучевой нагрузки, во-вторых, нет противопоказаний, если установлены металлические пластины,протезы или другие металлоконструкции в месте исследования, в-третьих, у R.E.M.S. - денситометрии нет ограничений по весу пациента. Процедура занимает 20-30 минут, она неинвазивная. Датчиком исследуется область живота в проекции поясничных позвонков, шейка бедра. Датчик считывает данные, компьютер просчитает их по определенным алгоритмам и даст ответ. После такого метода исследования оператор может сразу интерпретировать результаты и направить к специалисту.

Н.П.: Очень важно диагностировать болезнь на стадии остеопении, которая предваряет собственно остеопороз. И, применяя профилактические меры, предотвратить развитие заболевания. R.E.M.S. — денситометрия позволяет выявить остеопению, показывает текущий уровень минерализации костей, рассчитывает риск развития остеопороза.

С.Г.: Можно ли как-то самому подлечиться, застопорить развитие остеопороза? Какие есть методы профилактики?

Н.П.: Профилактикой можно заниматься с самого раннего возраста. Это питание, двигательная активность, обязательно употреблять витамин D, отказаться от вредных привычек.

А.Ш.: А еще быть чаще на солнце. Витамин D образуется только от ультрафиолета. Ни солярий, ни какие другие «лампочки» не помогут. Наш регион является одним из самых солнечных районов Урала, у нас много солнечных дней. Поэтому проводите как можно больше времени на улице в это время.

Н.П.: Но и летом прием витамина D никто не отменяет.

Л.А.: Есть такое понятие фотостарение. Об этом много пишут и говорят сейчас. Как соединить нахождение на солнце ради получения витамина D и не подвергнуться риску фотостарения? Под солнцезащитными кремами витамин D усваивается?

А.Ш.: Мы же не говорим, что нужно находиться на улице до состояния уголька. Все хорошо в меру. Но через солнцезащитный крем ультрафиолет не проходит, а значит — витамин D не поступает. Ловите «ласковое» солнце — в утренние и вечерние часы.

Н.П.: Образование витамина D в коже в 65 лет и старше снижается в четыре раза , то есть практически не синтезируется, поэтому необходимо принимать его в виде добавок круглый год.

С.Г.: Можно ли по минимальному набору анализов заподозрить остеопороз?

Н.П.: Показателен уровень витамина D. Если анализ показывает результат меньше 20 нанограммов на миллилитр — то вы в группе риска. Такой анализ не входит в минимальный список при диспансеризации, его можно сдать отдельно.

Л.А.: Вопрос от читателя: «Я лечусь от остеопороза, но направление на денситометрию мне не дают, говорят только платно».

Н.П.: В Челябинске есть возможность получить направление на денситометрию бесплатно, например, в Челябинскую областную больницу. Но нужно понимать, что придется подождать своей очереди.

А.Ш.: Если говорить о радиочастотной денситометрии с помощью УЗИ-датчиков, то средняя стоимость в платных клиниках 2,5 — 3 тыс. рублей за исследование. В бюджет я рекомендую заложить консультацию ревматолога, который может интерпретировать результаты процедуры и при необходимости назначить лечение. Еще от 2 до 5 тыс. рублей лучше предусмотреть на лабораторные исследования.

С.Г.: Как часто нужно проводить обследование?

А.Ш.: Все зависит от диагноза, лечение и контроль устанавливаются индивидуально в зависимости от выраженности остеопороза.

Н.П.: Если при первом обследовании никаких особых изменений не было отмечено, то женщинам в менопаузе и постменопаузе, мужчинам 50+ , достаточно проверяться раз в три года. Если первые признаки появились, то раз в год.

С.Г.: Если все-таки остеопороз подтвердился, как проходит лечение?

Н.П.: Есть немедикаментозные и медикаментозные способы лечения остеопороза. Медикаменты назначает врач, это может быть прием витамина D, кальция, специфических препаратов разных групп, как в виде инъекций, так и в виде таблеток. Немедикаментозные способы — это корректировка питания и двигательной активности.

С.Г.: Как долго проходит лечение? Остеопороз вообще можно вылечить?

Н.П.: Бывают случаи, когда минеральная плотность костной ткани увеличивается. То есть пациент может перейти от стадии остеопороза к стадии остеопении, это предыдущая стадия. Возможность «откатить» заболевание есть, но это небыстрый процесс — лечение может занимать период 3-10 лет.

Центр остеопороза клиники «Источник»,

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