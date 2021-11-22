МЧС выявило превышение радиации на улице Труда в Челябинске

Остатки рекламного столба с радиацией уберут в ближайшее время. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Региональное управление МЧС выявило превышение радиационного фона возле дома №22 по улице Труда в Челябинске. Тем не менее в чрезвычайном ведомстве заявили, что угрозы для населения нет.

— Специалистами Роспотребнадзора и Специализированной пожарно-спасательной части проведены замеры. Радиационный фон превышен, но угрозы для населения нет, территория оцеплена. Спланирована работа по демонтажу остатка столба рекламного щита после проведения установочного совещания, — заявили в чрезвычайном ведомстве.

На место происшествия сотрудников МЧС вызвал инженер-физик Андрей Ожаровский. Его приборы выявили на участке превышение радиации в 40 мкЗв/ч. По его словам, фонят остатки металлического столба, на котором раньше был закреплен баннер.

Примечательно, что 8 ноября в Instagram-аккаунте Connect_your_dosimeter была опубликована запись о превышении радиационного фона на улице Труда. Однако никто должного внимания этому в то время тогда еще не придал.

Фото: connect_your_dosimeter / Instagram.ru

Судя по google-картам, баннер о котором идет речь, стоял в 2019 году. Однако в 2020 году его уже на месте не было.

Снимок 2019 года. Фото: google.ru/maps

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