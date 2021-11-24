Рекламные компании объяснили, с чем связано наличие радиации в билбордах Челябинска

Физик из Москвы сказал, что челябинцы уже могли пострадать. Фото: МЧС Челябинской области.

Кто бы мог подумать, что радиация окажется прямо под ногами жителей Челябинска — на местах, где раньше стояли рекламные щиты. Это последнее место, где ты думаешь, что там есть радиоактивные изотопы. Но ведь билборды же установлены буквально повсюду! Значит ли это, что Челябинск потихоньку превращается в Чернобыль?

Конечно, нет. По словам генерального директора рекламного агентства AMEDIA OUT DOOR Валерия Гылки, случай, который произошел в Челябинске на улице Труда, где на месте рекламного щита обнаружили радиационный фон, скорее, исключение, чем обыденность. Валерий рассказал журналисту КП-Челябинск о том, на каких этапах производства это могло произойти.

— Надо понимать, что зачатую рекламные компании билборды не производят. Поэтому металлоконструкции, из которых изготовлен тот самый баннер в Челябинске, закуплены на вторичном рынке. Как правило, из-за этого страдает качество материалов. В них могла быть занесена радиация. По-другому я не знаю как еще можно это объяснить. Вообще все аналогичное вторсырье надо бы проверять. Но компания, судя по всему, этого сделать не соизволила, — рассказал КП-Челябинск Валерий Гылка.

В 2019 билборд еще был, в 2020 — пропал. Фото: google maps | яндекс карты.

На месте рекламного щита прямо на пешеходной зоне по улице Труда в Челябинске обнаружили продукты полураспада радия-226. Это радиоактивный изотоп. Период его полураспада составляет более 70 лет. Любой, кто наступал на это место в летнее время, мог принести радиацию домой и уже в квартире ей надышаться. Также в этой зоне отравлен и воздух. Радиоактивные частицы могли попасть в организм через дыхательные пути. Однако, для этого нужна теплая погода без осадков. Пешеходная зона никем не контролировалась около полутора лет. За это время там прошли тысячи челябинцев. Только сейчас пешеходную дорожку перекрыли желтой лентой.

Мы спросили у рекламной компании о всех этапах создания рекламы, чтобы понять, при каких еще условиях мог произойти данный инцидент. Выяснилось, что сначала идет разработка плана, затем согласование с администрацией, после чего закупка вторсырья или готового рекламного щита. Из этого следует, что приобретают материалы в конце цепочки, после согласования с администрацией.

— Я впервые слышу о такой истории. С одной стороны, случай трагичный, а с другой — веселый, ведь снова что-то радиоактивное произошло именно в Челябинске. Мы у себя в компании посмеялись над этой историей, что город снова отличился, — добавил гендиректор AMEDIA OUT DOOR.

Последние два года в России все чаще занимаются демонтажем подобных рекламных конструкций. Основная причина — это легальность установки билборда.

— Все эти конструкции производят в Китае. Трудно сказать, на каком именно этапе радиация может быть туда занесена. Перед тем, как устанавливать такие рекламные щиты, надо устраивать проверки. Специальные службы должны осуществлять за этим контроль, — рассказали КП-Челябинск в другой рекламной компании — «Бюро эффективной рекламы».

Челябинцы паникуют, сколько еще билбордов может быть заражено радиацией. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Стоит отметить, обнаружение радиации на месте рекламного щита никак не повлияло на поток рекламодателей. Некоторые специалисты отмечают, что потенциально инцидент привлечет дополнительное внимание к билбордам, вследствие чего народ чаще будет смотреть на рекламу.

В ситуации также помог разобраться Андрей Ожаровский, физик и член Российского социального экологического союза. Это он вызвал МЧС, чтобы те приняли меры по обеспечению безопасности. По его словам, превышение радиоактивного вещества было в десятки раз.

— Этот радиоактивный рекламный столб ранее использовался в качестве элемента нефтепровода. Внутри осел радий. Столб ни при каких условиях не должен был появляться в городе. Мои измерительные приборы показали 40 мкЗв/ч, при норме в 0,1. Приборы МЧС показали то же самое. Оцените масштаб сами. Радиация опасна для здоровья человека. Любое превышение природных значений несет риски. Сейчас это место огорожено и присыпано снегом, но вот летом, когда на улице сухая погода, радиационная пыль могла подняться. А в этом месте постоянно проходят люди, детей в колясках возят. Возьмем ситуацию, когда дворник подметает эту зону. Радиационная пыль может попасть на подошвы людей, и они потом ее тащат в дом, и могут вдохнуть. Небольшие частички — это тоже плохо. К тому же, это прямое нарушение законодательства, — рассказал КП-Челябинск Андрей Ожаровский.

На месте радиационного загрязнения обнаружили 226-ой изотоп радия.

В Челябинске тысячи рекламных баннеров — они стоят практически на каждом перекрестке. Кто знает, где они закупались, сколько из них согласовали с администрацией и сколько проверили на наличие радиоактивных загрязнений. Ведь существуют изотопы и пострашнее 226-го радия. Например, цезий-137, имеющий сильнейшее гамма-излучение, приводящее к раковым раболеваниям, или уран-238, период полураспада которого равен 4,4 миллиардов лет.

Влияет и фактор самого излучения, которое делится на 3 типа: альфа, бета и гамма. Альфа-излучение может попасть в организм только через дыхательные пути или с продуктами питания. Бета-излучение в некоторых случаях может просочиться через кожу, однако его остановит костюм химзащиты. Гамма-излучение самое опасное. От него трудно укрыться даже в помещениях. Оно способно проходить даже даже через стены дома. Челябинский билборд проверили на бета-излучение, и оно зашкаливало. Про гамма-излучение пока информации не было. Замеры делали МЧС и инженер-физик из Челябинска Андрей Ожаровский.

«Комсомолка» отправила запрос в мэрию Челябинска, чтобы выяснить, кому принадлежал радиоактивный рекламный щит, и сколько в городе баннеров, принадлежащих этой компании.

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