5 садов Челябинска, где продают самые дорогие дачи

Как думаете, сколько стоит самая дорогая дача под Челябинском? Фото: chelyabinsk.n1.ru

Смесь нежного прованса, громоздкой классики и исконно русского стиля — так можно описать самые дорогие дачи Челябинска. Жители умещают в интерьерах все лучшее, чтобы выглядело дорого-богато, и ставят на это восьмизначные суммы. «Комсомолка» составила топ-5 садовых товариществ под Челябинском, где домики с участками стоят как квартиры в Москве. А ваш СНТ есть в этом списке?

Сколько дадите за роскошь и богатство?

Первое место в нашем топе занял СНТ «Любитель» возле озера Курочкино. Там продают самую дорогую дачу в Челябинске. Напротив объявления стоит нескромная сумма — 12 млн рублей.

Размер участка стандартный — шесть соток. А вот домик уже совсем не дачный. Посреди земли — огромный двухэтажный коттедж. Судя по описанию, внутри площадь 290 квадратных метров.

Фото: chelyabinsk.n1.ru

На первом этаже кухня, гостиная и санузел, а на втором ванная, детская, спальня и гардеробная. Скорее всего, в эту же площадь входят пристрой с баней, кухней и спальней и отапливаемый гараж. Кстати, продавец оставляет всю мебель и светильники — вот уже и оправдали миллион.

Фото: chelyabinsk.n1.ru

Итак, что же внутри? Мраморные полы и стены в ванной, модная накладная раковина и изящные кованые перила — вот, наверное, и все, что выглядит стильно. В остальных комнатах — полуклассический стиль, который очень сложно миксуется с современными элементами. Например, диван с бахромой, хрустальная люстра и телевизор. Или кухонные фасады с росписью, черный холодильник и кожаные стулья. Это все только подчеркивает, что предметы из разных эпох.

Фото: chelyabinsk.n1.ru

То же самое касается и бани: в полностью обшитом деревом помещении, где лежат вязанные половики и деревянная кадка, стоит… пластиковая душевая кабина. Никому не кажется, что это дешевит интерьер?

Фото: chelyabinsk.n1.ru

А вот на придомовом участке, кстати, все ухожено: мощеные дорожки, палисадник, шатер с креслами и журнальным столиком. Но главный атрибут дачников — мангал и лейки — вы тут не увидите. А жаль. Думаю, что в 12 млн это должно быть включено.

Участок, огороженный профлистом, за 9 млн

Второй по дороговизне дачный участок находится на Северо-Западе Челябинска. В СНТ «Любитель-2» на пр. Победы продают дом за 9 млн рублей. Но если в предыдущем объявлении был намек на шик, то тут — обычная дача.

Фото: avito.ru

Забор из профлиста, гараж из шлакоблока, домик из облицовочного кирпича. Судя по описанию, площадь у жилища немаленькая — 120 квадратов, но при этом сами внутренности дома на фотографиях не показаны.

Фото: avito.ru

Есть только снимки бани, где даже комната отдыха отделана евровагонкой. А в туалете среди кирпичных стен и залитого бетона стоит одинокий унитаз. И это за 9 миллионов?

Фото: avito.ru

Под окнами бывшие владельцы выращивали поле картошки и небольшие клумбы. И еще половина земли усыпана щебенкой: либо это супер-решение, чтобы не полоть траву, либо предполагалось, что вся эта площадь будет заасфальтирована. Узнать это уже не получится.

Фото: avito.ru

Как в сказке

Если вам очень не хватает русского стиля или ощущения, что вы находитесь в бане, то присмотритесь к объявлению о продаже дачи в СНТ «Урал». Потому что здание там построено из сруба.

Фото: avito.ru

— Новый деревянный дом с ухоженным участком в подарок расположен в экологически чистом месте Сосновского района, от города 15-20 минут на машине, — указано в объявлении.

Получается, что сам дом стоит 8 млн, а 23 сотки земли — так, в придачу. Щедрое же предложение!

Фото: avito.ru

Гостиная на первом этаже прямо как из сказки про трех медведей. Большие кресла, расписной ковер и стены из бревен. К слову, декор из сруба украшает даже туалетную комнату. А вот в сауне — вагонка, и кажется, что дерева там, наоборот, мало. Парадокс.

Фото: avito.ru

На участке то, что должно быть у здорового дачника: плодовые деревья, теплицы, грядки, компост и сарай. И все это бесплатно, не забывайте. Вот как работают боги маркетинга.

Дерево повсюду

Похоже, что использовать вагонку и сруб в интерьере — это тренд. Иначе как объяснить, что аналогично выглядит дом в еще одном объявлении из нашего топа самых дорогих дач Челябинска?

Фото: avito.ru

Только тут добавили еще нотки шика и блески. То есть массивную кровать с вензелями у изголовья, грузно свисающую с потолка хрустальную люстру, брошенную на пол шкуру какого-то зверя и старинный буфет. А рядом там стоят велотренажер и вентилятор. Сомнительное соседство, если честно.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Создается ощущение, что в дом привезли все, чем в городе уже не пользовались, и скомпоновали. Но в описании указано «качественный дом для круглогодичного проживания», а значит, так и задумывалось. Там, на минуточку, 180 квадратных метров.

Фото: avito.ru

Дом с землей в 7 соток находится в СНТ «Мысы» — это Сосновский район. И на улице ничего не растет: вся земля засыпана газоном и лишь одна мощенная кирпичом тропинка ведет от калитки к дому. Кстати, к зданию примыкает небольшая уличная кухня. Как думаете, сколько это стоит? Хозяин просит 6 млн рублей.

Внутри квартира, снаружи — дача

Фото: chelyabinsk.n1.ru

И завершает наш топ дача за те же 6 млн рублей, но уже в СНТ «Электрометаллург». Она отличается от предыдущих, потому что внутренняя отделка дома похожа на ремонт в квартире. Светлые комнаты, солнечные окна, линолеум и обои создают впечатление городских апартаментов.

Фото: chelyabinsk.n1.ru

А вот снаружи все уже не так радужно. По фото кажется, что это обычная дача с двухэтажным домом. Грядки, качели, тропинки и батут — ничего сверхъестественного. Кроме цены. Изначально, стоимость этого участка была 7,7 млн. А за сколько бы вы его купили?

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