В самых дешевых магазинах Челябинска подорожали товары

Магазины низких цен стали дороже. Фото: 2gis.ru

Самые дешевые магазины Челябинска «Одна цена» и FixPrice подняли цены на товары. Ценники хоть и остались фиксированными, но уже не такими уж и маленькими. Так, с 15 ноября «Одна цена» продает товары не по 39 рублей, а по 49 рублей. А FixPrice второй раз за год ввел новые ценники: в начале года 249 и 299 рублей, а в ноябре — 59 и 79 рублей.

— Ожидаем, что два других уже существующих прайс-поинта, 50 и 77 рублей, будут постепенно выведены, что даст нам еще больше возможностей в части управления товарной матрицей и маржой, — сообщил генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов, отчитываясь по итогам третьего квартала 2021 года.

Он добавил, что товары новой категории по 249 и 299 рублей востребованы. В сентябре их доля в продажах превысила 8%.

Покупателей предупредили о повышении.

Цены на продукты в Челябинской области продолжают расти. В октябре, по данным регионального ЦБ, годовой темп прироста на продовольственные товары вырос до 8,8% из-за сокращения урожая картофеля и предложения мяса птицы. В сфере услуг темп прироста цен повысился до 4% (в РФ — до 4,4%) из-за увеличения издержек авиаперевозчиков. А вот непродовольственные товары дорожают не так активно. Инфляция в октябре замедлилась до 6,3% из-за снижения мировых цен на золото и древесину, а также предложения на региональном фармрынке. Так, стали не так активно дорожать обручальные кольца и ряд медикаментов.

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