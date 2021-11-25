«Партия пенсионеров» обжалует в суде решение ЗСО о новом составе избиркома Челябинской области

Степан Фирстов считает, что был нарушен закон.

В региональном отделении партии считают, что, не включив ее кандидата в состав избирательной комиссии Челябинской области, Законодательное собрание нарушило федеральный закон и избирательные права южноуральцев.

Но обо всем по порядку. Сегодня, 25 ноября, депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили членов избирательной комиссии региона по квоте ЗСО. Как отметил председатель комитета Заксобрания по законодательству Анатолий Брагин, на семь мест в избирательной комиссии претендовали девять кандидатов. В том числе и представитель «Партии пенсионеров». Полномочия старого состава избирательной комиссии Челябинской области истекают в декабре. На ближайшем заседании избиркома Челябинской области будет избран ее председатель.

Однако против постановления ЗСО «Об отклонении кандидатуры на назначение членами избирательной комиссии Челябинской области» на сегодняшнем заседании областного парламента проголосовала фракция «Партии пенсионеров». Ее представители категорически не согласны с таким решением.

— Все документы по нашему кандидату были предоставлены в Законодательное собрание Челябинской области в установленные сроки, — прокомментировал ситуацию председатель правления «Партии пенсионеров» Челябинской области Степан Фирстов. — 17 ноября комитет по законодательству ЗСО рекомендовал отклонить кандидатуру нашего представителя в состав нового избиркома, ссылаясь на … нехватку времени на проверку представителя от «Партии пенсионеров». Это, мягко говоря, странная формулировка, которая нас не абсолютно не устраивает. Мы считаем, что налицо нарушение федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав…». Кроме того, в решении Законодательного собрании об отклонении нашей кандидатуры мы видим не только унижение «Партии пенсионеров», но и избирательных прав 110 тысяч южноуральцев, которые проголосовали за партию на сентябрьских выборах. Более того, мы провели консультации с юристами ЦИКа, и оказалось, что принятие подобного постановления — вопиющий прецедент для всей России, ничего подобного не происходило ни в одном из субъектов Российской Федерации. Партии, представленные в региональных парламентах, имеют своих членов избирательных комиссий с правом решающего голоса. В этой ситуации нам ничего не остается, как отстаивать свои права в установленном законом порядке. Будем подавать заявление в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru