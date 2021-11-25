В Челябинске иномарка сбила троих детей на пешеходном переходе

Один из пострадавших детей после аварии не мог встать самостоятельно. Фото: «[В] Чурилово | Челябинск / vk.com

В челябинском микрорайоне Чурилово иномарка сбила троих детей на пешеходном переходе. Инцидент произошел вечером, 25 ноября, на улице Зальцмана. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи, сообщают очевидцы.

— Мальчишек троих сбил. Один сразу на ноги встал, второй встал и за живот взялся, третий попытался встать и не смог, — пишет Ольга в группе «[В] Чурилово | Челябинск» во «ВКонтакте».

— Уже в скорую всех положили. Авто, которое сбило, лобовое стекло – все, пипец, — добавила Татьяна в той же группе.

Фото: «[В] Чурилово | Челябинск / vk.com

В ГИБДД Челябинска сообщили, что помощь медиков после аварии потребовалась одному человеку.

— ДТП произошло в 16:45 возле дома №10 по улице Зальцмана. Водитель автомобиля Nissan Note, 1991 года рождения, сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили с травмами в больницу, — сообщили в ГИБДД.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru