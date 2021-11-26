Газопровод «Пакистанский поток» построят с помощью труб ЧТПЗ

Фото: ТМК и пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинск приехала делегация из Пакистана. Министру экономики исламской республики показали Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК). Здесь планируют изготовить трубы для газопровода «Пакистанский поток».

Фото: ТМК и пресс-служба правительства Челябинской области

Встречу организовали в рамках заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии, где помимо Омара Айюб Хана были председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и министр энергетики России Николай Шульгинов. В делегацию, которой продемонстрировали мощности ЧТПЗ, вошел и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: ТМК и пресс-служба правительства Челябинской области

Гостям показали крупнейший в Европе цех, где выпускают трубы большого диаметра — «Высоту 239». Пакистанского чиновника удивили инновационность и культура производства.

Фото: ТМК и пресс-служба правительства Челябинской области

— Побывать на ЧТПЗ для меня было большой честью и удовольствием. Предприятие не выглядит как традиционный металлургический завод — новейшие технологии, чистота, высочайшие стандарты производства. Мои комплименты господину Пумпянскому и команде ТМК. Подготовка проекта «Пакистанский поток», который очень важен для нашей страны, сейчас подходит к своей финальной стадии. Важно отметить, что Россия находится на острие технологий по строительству магистральных трубопроводов. Именно поэтому мы взаимодействуем с правительством Российской Федерации и такими российскими компаниями, как ТМК, чтобы обеспечить благополучное будущее Пакистана, — рассказал Омар Айюб Хан.

Фото: ТМК и пресс-служба правительства Челябинской области

Газопровод, который упомянул министр экономики исламской республики, свяжет порты Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его длина составит 1 100 км, где будут проходить 12,3 млрд кубометров сжиженного газа в год.

— ЧТПЗ является одним из ведущих предприятий в мире, и я очень рад, что мы сегодня принимаем иностранных гостей из Пакистана. Трубы, произведенные из нашего металла, будут поставляться на новые крупные трубопроводные проекты. В частности, в Пакистан, — прокомментировал Алексей Текслер. — Конечно, мы рады, что трубная продукция, которая производится в Челябинске, востребована. Это значит, что будет использоваться и металл, производимый на ММК, а работники предприятий будут получать заработную плату, будут инвестиции, налоговые отчисления. Я благодарен и руководству Трубной Металлургической Компании, и Министерству энергетики РФ, а также всем нашим партнерам за то, что сегодня этот визит состоялся и завязались новые дружеские связи.

Фото: ТМК и пресс-служба правительства Челябинской области

Соглашение между Россией и Пакистаном подписали еще в октябре 2015 года. Тогда договорились, что для высококачественного трубопровода будут использовать лучшие российские материалы и технологии.

— Я поражен высоким уровнем производства труб, высокой автоматизацией и жестким контролем качества продукции. Россия практически на 100% обеспечивает потребности топливно-энергетического комплекса трубной продукцией. За год выпускается около 11 млн тонн труб, из них больше половины — для нефтегазового комплекса. Около 88% — это инновационные бесшовные трубы. Нужно обеспечивать внутренний рынок и выпускать инновационную продукцию, потому что сейчас идет освоение трудноизвлекаемых запасов нефти. Думаю, компания готова такую продукцию выпускать, — отметил Николай Шульгинов.

Фото: ТМК и пресс-служба правительства Челябинской области

После экскурсии по «Высоте 239» представители делегации оставили памятные подписи на трубе большого диаметра производства Челябинского трубопрокатного завода.

Фото: ТМК и пресс-служба правительства Челябинской области

— Проект строительства газопровода с юга Пакистана до севера для обеспечения газоснабжения страны был заключен в рамках межправительственного соглашения между Россией и Пакистаном, и мы очень благодарны председателям межправительственных комиссий обеих сторон — Министру энергетики РФ Николаю Григорьевичу Шульгинову и Министру экономики Исламской Республики Пакистан господину Омару Айюбу Хану. Как раз правкомиссия будет решать вопросы, связанные с началом работы этого проекта, заключением соответствующих соглашений. Российские участники проекта, в том числе и ТМК, будут акционерами юридического лица, которое создается в Пакистане для реализации этого проекта, и будут участвовать в выборе материалов, в том числе и трубной продукции, участвовать в выборе подрядчика для строительства, в капитале этого предприятия, — подчеркнул Дмитрий Пумпянский.

Фото: ТМК и пресс-служба правительства Челябинской области

Кстати, это не первое участие ТМК в крупнейших инфраструктурных проектах. В последние годы для трубопроводов в России и за рубежом использовали изделия с разных заводов ТМК. Это «Сила Сибири», «Заполярье — Пурпе», газопроводы «Самантепе» в Узбекистане и ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия).

СПРАВКА

ТМК (tmk-group.ru) — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

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