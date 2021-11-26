Рублевка «переезжает» в Челябинск: «Город L-Town» получил признание на федеральном уровне

Фото: «Город L-Town»

Современный загородный ЖК «Город L-Town», который строит ГК ARK Development совместно с «Голос.Девелопмент» и бизнес-партнерами, стал победителем федеральной премии в области загородной недвижимости Urban Awards «Поселок года 2021». Эльтауновская концепция победила в престижной номинации «Лучший мультиформатный проект России».

Фото: «Город L-Town»

«Поселок года» — одна из главных премий в отрасли загородной недвижимости России. Каждые четыре года за звание лучшего проекта страны борются компании-застройщики от Калининграда до Находки, создающие загородные поселки классов «элит», «бизнес» и «комфорт». В этом году за победу боролись 50 коттеджных и мультиформатных поселков Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени и Краснодарского края, но главный приз уехал в регионы. Рублевка «переехала» в Челябинск — искренне шутили и вынуждены были констатировать номинанты и организаторы премии.

— Город L-Town — знаковый проект для России, — отмечает генеральный директор ГК ARK Development Андрей Курбацких. — Эльтауновская концепция объединяет в себе формирование жилой среды по принципам современного урбанизма, скандинавскую архитектуру и органичное соседство с природными территориями. Все, кто побывал за 2,5 года в первом экспериментальном городе-спутнике #ltown74, говорят, что это — «не Челябинск». Кстати, стабильно высокий интерес к проекту подтверждает и динамика продаж.

Фото: «Город L-Town»

Организация премии «Поселок года» за все время ее существования признана одной из самых прозрачных и объективных. В каждом этапе голосования премии, презентациях проектов и в финале присутствуют наблюдатели — это представители международной консалтинговой компании PwC, которая имеет статус независимого консультанта премии.

— Премия «Поселок года» — это еще и премия признания на федеральном уровне. Это символично, — уверен автор и инвестор проекта Город L-Town Василий Курбацких. — Мы постоянно повторяем наши цели и ценности: #пораостаться и #тутклассножить. И мы знаем, что для этого надо сделать. Экспертное жюри конкурса «Поселок года» было удивлено, какой прорывной, амбициозный и высококлассный проект мы представили. Знаково, что впервые за 17 лет существования премии Челябинск победил. Значит, точно пора остаться.

Фото: «Город L-Town»

ГК ARK Development реализует проект Город L-Town в скандинавском стиле в минутной доступности от границы Челябинска в перспективном Кременкульском направлении. Здесь создано все для безопасной и комфортной жизни: необходимая развлекательная, спортивная и детская инфраструктура, которая органично вписана в уникальный природный ландшафт. Первая стадия развития Город L-Town рассчитана на 3 года и, начиная с 2019 года, предусматривает малоэтажную застройку и среднеэтажную застройки общей площадью 300 000 кв.м. В новом городе на карте России будут проживать более 30 000 человек и создано 12 000 новых рабочих мест.

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