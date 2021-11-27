Снег сменится на дожди
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Похоже, приходить в Челябинск зима не хочет. Иначе как объяснить то, столбики термометров не опускаются ниже минус 13 градусов? А в ближайшие 10 дней погода вообще изменит курс на тепло: несколько дней подряд будет плюсовая температура и дожди.
По данным «Гисметео», с 27 ноября по 5 декабря в Челябинске будет малоооблачно и осадки в виде снега и проливных дождей. Днем температуры снизятся до минус шести градусов, а ночью — до минус 13.
Фото: gismeteo.ru
В ближайшие полторы недели ожидаются четыре теплых дня, когда на улице будет оттепель. Термометры покажут ноль и плюс два градуса. Парадоксально, но дуновение весны челябинцы ощутят на себе в первые дни декабря.
По прогнозам синоптиков, максимальная скорость ветра составит 14 метров секунду. Такие резкие порывы обещают в четверг 2 декабря. В самые холодные дни за эти 10 дней, когда на улице будет минус шесть, ветер будет слабым — до 6 м/с.
Синоптики Яндекс.Погоды предвещают в последние выходные ноября осеннюю погоду: в субботу днем 0, ночью -9, а в воскресенье днем -4, а ночью -5.
Фото: yandex.ru
С понедельника начнет теплеть: сначала столбики термометров будут колебаться возле -10, а затем медленно поднимутся до +1. Такая температура продержится до следующей субботы — 4 декабря.
Диаграмма «Рамблер.Погоды» доказывает, что ощутимой разницы между дневными и ночными температурами в Челябинске на 10 дней не предвидится. С 27 ноября по 3 декабря разрыв составит максимум 4 градуса.
Фото: weather.rambler.ru
Даже в первые выходные декабря похолодание будет не так заметно, потому что днем температура составит +1, а ночью -4.
Холоднее всего станет 29 декабря, когда днем столбики опустятся до минус шести. А вот самых теплых дней будет два: 2 и 4 декабря. Тогда воздух прогреется до плюс одного.
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