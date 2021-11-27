Снег сменится на дожди Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Похоже, приходить в Челябинск зима не хочет. Иначе как объяснить то, столбики термометров не опускаются ниже минус 13 градусов? А в ближайшие 10 дней погода вообще изменит курс на тепло: несколько дней подряд будет плюсовая температура и дожди.

По данным «Гисметео», с 27 ноября по 5 декабря в Челябинске будет малоооблачно и осадки в виде снега и проливных дождей. Днем температуры снизятся до минус шести градусов, а ночью — до минус 13.

Фото: gismeteo.ru

В ближайшие полторы недели ожидаются четыре теплых дня, когда на улице будет оттепель. Термометры покажут ноль и плюс два градуса. Парадоксально, но дуновение весны челябинцы ощутят на себе в первые дни декабря.

По прогнозам синоптиков, максимальная скорость ветра составит 14 метров секунду. Такие резкие порывы обещают в четверг 2 декабря. В самые холодные дни за эти 10 дней, когда на улице будет минус шесть, ветер будет слабым — до 6 м/с.

Синоптики Яндекс.Погоды предвещают в последние выходные ноября осеннюю погоду: в субботу днем 0, ночью -9, а в воскресенье днем -4, а ночью -5.

Фото: yandex.ru

С понедельника начнет теплеть: сначала столбики термометров будут колебаться возле -10, а затем медленно поднимутся до +1. Такая температура продержится до следующей субботы — 4 декабря.

Диаграмма «Рамблер.Погоды» доказывает, что ощутимой разницы между дневными и ночными температурами в Челябинске на 10 дней не предвидится. С 27 ноября по 3 декабря разрыв составит максимум 4 градуса.

Фото: weather.rambler.ru

Даже в первые выходные декабря похолодание будет не так заметно, потому что днем температура составит +1, а ночью -4.

Холоднее всего станет 29 декабря, когда днем столбики опустятся до минус шести. А вот самых теплых дней будет два: 2 и 4 декабря. Тогда воздух прогреется до плюс одного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Климат поменялся: зимой в Челябинске придет тепло

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru