Челябинка Александра Кулешова успешно прошла первый этап турнира на чемпионате России по боксу

Александра Кулешова (на фото - справа) выиграла первый бой на чемпионате России среди женщин в Челябинске. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Чемпионка мира Александра Кулешова в первом бою волею жребия вышла против еще одной челябинской спортсменки Диазы Баталовой. Кулешова — одна из главных фаворитов соревнований, выиграла у своей подруги по команде и вышла в следующий круг соревнований. Отметим, что южноуральские спортсменки также представляют на турнире еще и Уральский федеральный округ.

Бои на чемпионате России пройдут в 12 весовых категориях. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Чемпионат России по боксу среди женщин проходит в Челябинске во ДС «Юность» с 26 ноября по 3 декабря. Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные бои — 1, 2 и 3 декабря.

Женский бокс с 2012 года включен в программу Олимпиад. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В турнире участвуют около 200 спортсменок из 48 регионов России в 12 весовых категориях. Челябинскую область представят 17 девушек-бойцов. Среди них есть известные победители турниров:

— Бронзовый призер Олимпийских игр-2016, чемпионка и призер первенств мира, чемпионка Европы Анастасия Белякова;

— Чемпионка мира и России Александра Кулешова, призер чемпионатов России, победительница Кубка России, победитель и призер международных соревнований Ирина Автина;

— Призер чемпионата и кубка России, победитель международных соревнований Елена Кузина;

— Финалистка чемпионата России по боксу, неоднократная победительница международных и всероссийских турниров Елизавета Карташкова.

В Челябинске 26 ноября стартовал чемпионат по боксу среди женщин. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Кстати, призовой фонд турнира — 12 млн рублей, из них победители получают по 500 тысяч, вторые призеры — по 250, третьи — по 125 тысяч рублей.

В Челябинске 26 ноября стартовал чемпионат по боксу среди женщин. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Сегодня, 26 ноября во ДС "Юность" прошла торжественная церемония открытия чемпионата России по боксу среди женщин.

На ринге в Челябинске кипят женские страсти. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

На официальной церемонии открытия присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Андреевич Щекутьев.

На ринге в Челябинске кипят женские страсти. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

ДЛЯ СПРАВКИ

На финалы (3 декабря) стоимость входного билета — от 150 до 500 рублей в зависимости от места на трибуне (дети до 6 лет в сопровождении взрослых — бесплатно). Вход с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом, для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется. Рассадка на трибуне с соблюдением социальной дистанции, заполняемость ДС «Юность» не превысит 50% (около 2000 зрителей). На всей территории дворца — масочный режим. Отметим, что ранее ЧР по боксу среди женщин должен был пройти в Челябинске с 22 по 28 августа, но турнир перенесли из-за ковидных ограничений.

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