В Челябинске живодер разорвал котенка и сделал надписи кровью

Жители микрорайона требуют найти и наказать преступника.

В Челябинске в микрорайоне «Академ Riverside» ищут убийцу, жестоко расправившегося с котенком. Шокирующий пост разместил директор группы компаний «Домоуправ» Артем Клименко.

Он рассказал, что кто-то разорвал котенка на четыре части, вставил в рот отрубленной голове сигарету и оставил на переходном балконе. На этом живодер не успокоился. Кровью зверски убитого котенка он сделал надписи на балконном стекле.

— Изверг, если читаешь это, знай, если мы тебя найдем — сделаем все, чтоб ты присел надолго, — эмоционально написал Артем Клименко. — Это просто верх жестокости и зверства.

Пост вызвал много комментариев. Жители микрорайона просят найти неадекватного преступника:

— Срочно нужно найти это животное, И принять меры, Оно же может и до людей добраться, и не дай бог, это будут дети.

Вопросы возникли и к мерам безопасности. Подписчики надеются, что найти живодера можно будет по камерам наблюдения.

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