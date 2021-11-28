«Клевая» жизнь в Копейске и сорванный концерт: что связывало Александра Градского и Челябинскую область

Александр Градский родился в Копейске, но очень рано уехал в столицу Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец и композитор Александр Градский прожил в Челябинской области всего семь лет и уехал в столицу еще ребенком. На малой родине он бывал не часто, однако в одном из интервью признался: «Москве я достался парнем с уральской закваской». А в его песне «Автобиография» есть такая строчка: «На проспекте Маленкова в доме шесть мы жили клево».

Что за проспект Маленкова знает не каждый копейчанин, зато всем известен проспект Ильича. Переименовали его после разоблачения культа личности Сталина.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. До 14 лет носил фамилию папы — Фрадкин, но после смерти матери Тамары Градской в 1963 году взял ее фамилию. Отец — Борис Фрадкин, инженер-механик работал на Копейском машиностроительном заводе.

В «Википедии» сообщается, что Борис Фрадкин был эвакуирован на Южный Урал в 1941 году, однако краевед Владимир Колмогоров в интервью «Копейскому рабочему» рассказал, что тот попал туда по распределению весной 1949 года, а уже осенью на свет появился сын Саша:

— В архиве Копейского машиностроительного завода хранится учетная карточка Бориса Фрадкина, отца знаменитого певца. Учился в Московском автомеханическом институте, который окончил в 1949 году, получив квалификацию инженера-конструктора с дальнейшим направлением на Урал. Проходную копейского машзавода Борис Фрадкин перешагнул 11 марта 1949 года, приступив к обязанностям инженера-конструктора в отделе главного механика, — рассказал Владимир Колмогоров. — Градские-Фрадкины не сразу переехали в новый дом по проспекту Маленкова. Вначале молодой семье дали квартиру на улице Ленина в доме номер один.

Тамара Градская — выпускница ГИТИСа, отказалась от МХАТа и уехала с мужем, «загнанным по распределению», как писал в своей книге «Maestro» еще один уроженец Копейска Илья Войтовецкий, «несмотря на диплом с отличием, в нашу тьмутаракань».

— Тамара Павловна Градская руководила во Дворце пионеров драмкружком. Ничего иного наш город не мог предложить начинающей, да так и не начавшей талантливой актрисе, лишь неуправляемую кодлу мальчишек и девчонок, обуреваемых необузданным самомнением и переполненных дерзкими планами, — писал Илья Войтовецкий.

Наконец, 1957 году семья Градских переехала в Москву.

В одном интервью «Челябинскому рабочему» от 2004 года (текст сохранен на сайте Александра Градского) музыкант ответил на вопрос о своей малой родине, Копейске:

— Родители мои не с Урала, но меня там на свет произвели и семь лет воспитывали. В семилетнем возрасте увезли в Москву. Помню, часа за три до отъезда один из моих дворовых друзей заехал мне куском угля в глаз. Когда мы сели в поезд, мама передо мной держала стакан, туда кровь капала. Уже взрослым бывал в Копейске, ходил на то место, где стоял наш дом, но его уже снесли. У меня даже в песне «Фотография» есть строчка: «На проспекте Маленкова в доме шесть мы жили клево, переименован был проспект потом». «Клево» — это не ради рифмы написано. Именно такой запомнилась мне жизнь на Урале». Так что Москве я достался парнем с уральской закваской.

В Челябинске Градский выступал на сцене дворца спорта «Юность». Среди зрителей был историк и краевед Владимир Боже. Он поделился своим воспоминанием о том вечере:

— В январе 1977 года мне довелось быть на его концерте во Дворце спорта «Юность». Выступал он в одном концерте с модной тогда группой «Цветы» Стаса Намина. «Цветы» долго настраивали аппаратуру, а она во время выступления фонила. Знаменитого солиста группы Александра Лосева было порой слышно, мягко говоря, не очень. Вышел Градский. Вся его аппаратура состояла из двух микрофонов и гитары. Пел он так, что барабанные перепонки вибрировали. Голос есть голос! Символично, что он умер, будучи наставником программы, носившей такое же название «Голос».

В 1983 году Александр Градский должен был дать серию концертов в Челябинске. В те времена артисты обязаны были подавать список исполняемых вещей сотруднику обллита (цензуры). И только после соответствующих подписей и печатей разрешалось выйти на сцену.

— Градский, хитрец, прекрасно понимал, что некоторые его песни не только не соответствовали брежневскому режиму, они обличали его. Хотя с позиций нынешнего времени они не такие уж и острые. Так вот, Градский переписал песни своего репертуара, и по названиям они были безобидными, — вспоминает на своей странице в Facebook журналист Лидия Садчикова. — Но вот содержание... В общем, когда он начал петь «Канатчикову дачу» и другие свои одиозные вещи, за кулисами стал назревать скандал. После концерта к Александру (ему тогда было 33 года) подошли строгие люди и сказали: «Либо вы снимаете из репертуара вот эти и эти песни (большая часть списка!), либо концерты отменяются». Градский не тот человек, чтобы прогнуться перед чиновниками. Он сказал: «Не хотите — не надо». Сел в самолет и вернулся в Москву. Пострадали зрители: билеты на концерты были полностью раскуплены. Но пострадали не по вине Александра!

В областной молодежной газете «Комсомолец» вышло интервью с Александром Градским, которое успели записать до скандала. Затем музыкант попросил срочно выслать ему текст:

— «Из Челябинского обкома партии пришла «телега» в Росконцерт. Меня могут лишить концертной деятельности. Твое интервью хоть как-то сгладит ситуацию», — приводит слова Градского Лидия Садчикова.

Лидер лидер группы «Ананасов и Компания» Гарри Ананасов лично с Александром Градским не работал, зато слушая его в детстве:

— Мне очень нравились «Голубой щенок», «Поговорим, брат…», где он исполнял вокальные партии. И, конечно, вершина его творчества — «Как молоды мы были» Александры Пахмутовой, которая до сих пор не потеряла актуальности, — рассказал Гарри Ананасов. — Но большая часть его творчества прошла мимо меня, мне ближе Борис Гребенщиков. Тогда понятия «русский рок» не было, оно появилось уже в 90-х, — это просто называлось «эстрада».

В 2004 году Александр Градский стал лауреатом первой народной премии «Светлое Прошлое».

«Это он?? Он реально настоящий?? Настоящий??? Настоящий Градский?». На сайте Градского мы нашли отзыв от 2014 года об одном из концертов в Челябинске, которым поделилась на форуме 18-летняя девушка Катя.

— …Говорил, что это последний тур его по России и больше он ездить не будет. Я прямо опечалилась. И сказал: «Ну, давайте я отработаю все по списку». <…> Все такие там пожилые, серьезные, сидят, молчат, а я прям оживленно все. Проживала будто все песни вместе с ним. Даже заметила, что он мне улыбается. Как будто он поет мне, а я пою ему. Энергию посылала сильную. И весь концерт такое ощущение, будто никакого зала нету, никаких зрителей, и мы просто сидим где-нибудь на кухне и поем вместе. <…> После концерта сразу у нас в городе началась настоящая весна! Все тает, поют птички, тепло стало) Спасибо Вам, Маэстро, за весну.

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