Четыре полосы безопасности: когда трассу М-5 в Челябинской области расширят на всем протяжении

Федеральные трассы в Челябинской и Курганской областях - сфера внимания ФКУ Упрдор "Южный Урал". Фото: uural.rosavtodor.ru

— Завершается дорожно-строительный сезон-2021. Одним из приоритетов для ФКУ Упрдор «Южный Урал» в течение нескольких лет является вопрос реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал». Сейчас работы ведутся на двух участках от границы с Башкирией до Кропачево. Рельеф очень сложный. Что было сделано в этом сезоне? На каком этапе сейчас работы? Озвучьте, пожалуйста, стоимость проекта.

— Да, действительно, М-5 — приоритет, и сейчас практически 60 км дороги от границы с Башкирией находятся в той или иной стадии готовности. Объект сложный, и оба участка, км 1548 — км 1564; км 1564 — км 1609, будут вводиться в 2024 г. ввиду сложности и масштабности тех изменений, которые должны произойти.

На данном этапе идут активные работы по возведению земляного полотна, подготовительные работы по выносу и переустройству коммуникаций. Идет валка леса на тех участках, где это сейчас возможно.

Строятся искусственные сооружения — мосты и путепроводы. Стоимость реализации объектов в текущих ценах — 36 319 млн. рублей.

В следующем году работы будут еще масштабнее. Мы начнем работы по второму этапу реконструкции дороги на участке км 1564 — км 1609. Это обход г. Сим. Это большая интересная стройка, где будут уникальные для нашего региона сооружения. Я имею ввиду мост через реку Сим длиной 700 м и высотой опор более 40 м. Это красивое и технически сложное сооружение, и подрядчик готовится приступить к выполнению этих работ. Зима, в данном случае, — не помеха. Тут нет какого-то межсезонного затишья. Учитывая важность и значимость объекта и посыл об ускорении темпов со стороны руководства страны и губернатора Челябинской области, мы стараемся выполнять и организовываем свои работы.

Владимир Муравьев - гость эфира радио "Комсомольская правда". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА НА МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД

— 14-километровый объездной участок выведет из Сима объездной транспорт. Просчитано ли, насколько уменьшится транспортная нагрузка на улицы небольшого города?

— Конечно же эти расчеты производились. Сейчас в районе Сима интенсивность транспортного движения достигает 10-12 тыс. единиц в сутки. Это очень большая нагрузка, потому, в том числе, и было принято решение по реконструкции и расширению трассы М-5 с изменением количества полос с 2 до 4.

Одна из особенностей трассы — большое количество грузового трафика: порядка 60% — грузовой транзитный транспорт.

Полагаем, что после открытия объездного участка большая часть транзита точно уйдет, и интенсивность движения автомобилей внутри Сима составит 1,5-2 тыс. единиц в сутки. Это будет комфортная интенсивность.

Завершение работ по данному участку запланировано на 2024 год.

— В следующем году планируется капитальный ремонт участка дороги Чебаркуль-Миасс: на какой стадии сейчас ведутся подготовительные работы? Сколько времени займет строительство?

— Сейчас у нас получено положительное заключение главгосэкспертизы на капитальный ремонт дороги на участке с км 1780 — км 1790 с доведением до четырех полос движения. Планируем приступить к работам в 2022 г. и за 2 года эти 10 км расширить.

Кроме того, сейчас в проектировании находятся четыре участка в горнозаводской зоне общей протяженностью более 80 км. Панируем эти проектирования завершить в следующем году, потому что это первые проекты, которые сейчас у нас реализуются по современной методологии проектирования с использованием трехмерных цифровых моделей не только местности, но и технических решений. По сути дела, это позволит сократить сроки проектирования, и, самое главное, повысить качество и скорость выполнения работ.

По завершению проектирования капитальных ремонтов на этих участках перед собой мы ставим задачу приступить к их реализации в 2023-25 гг.

— К какому году федеральная трасса М-5 «Урал», проходящая по территории Челябинской области, станет полностью четырехполосной?

— Неоднократно обсуждали с губернатором Челябинской области и с Федеральным дорожным агентством необходимость доведения трассы М-5 на участке Уфа — Челябинск до четырехполосного исполнения, понимая, что это вопрос безопасности, комфорта, скорости передвижения грузов. Дорога не должна работать в режиме перегрузки.

Поддержка планов есть. По результатам реализации программы дорожных работ протяженность автомобильной дороги М-5 «Урал» с 4-мя полосами движения составит 321,0 км (от границы с Республикой Башкортостан до г. Челябинск) при доведении финансирования к 2028 г.

Понятно, что хочется это сделать быстрее, но нужно учитывать непростой ландшафт местности, множество пересечений с инженерными сетями. По мановению волшебной палочки выполнить все одномоментно и быстро невозможно.

Работа предстоит серьезная, и мы понимаем как ее сделать.

Современные искусственные сооружения - обязательный элемент дорожной инфраструктуры на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях. Фото: uural.rosavtodor.ru

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКОВ

— Подъезд к Екатеринбургу — еще один принципиальный объект для ФКУ Упрдор «Южный Урал». Работы по капитальному ремонту стартовали в прошлом году. Отрезок протяженностью более 40 км будет расширен до четырех полос. Работы разбиты на три этапа. Когда планируется сдача в эксплуатацию? В чем особенность участка?

— Соединить два города-миллионника дорогой в четырехполосном исполнении — тоже приоритетная задача. И сейчас она, что хочется отметить, на завершающей стадии.

В прошлом году мы сдали в эксплуатацию участок 12,5 км. В этом году отремонтирован участок протяженностью 19 км (от Караболки до Тюбука). В стадии завершения работы по устройству наружного электроосвещения и светофорных объектов на данном участке. Ввод в эксплуатацию участка запланирован в декабре 2021.

Работы ведутся с опережением графика строительства. Подрядчик приступил к ремонту последнего участка автомобильной дороги от Тюбука до границы со Свердловской областью. До конца сезона 2021 г. на недействующем направлении (слева по ходу движения в г. Екатеринбург) будут выполнены работы по устройству земельного полотна, основания из щебеночно-песчаной смеси, уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона. Этот участок в 8 км будет введен в следующем году, и дорога М-5 на отрезке Челябинск — Екатеринбург станет полностью в четырехполосном исполнении.

— В нынешнем году в эксплуатацию после ремонта введены путепроводы на М-5 в Сосновском районе: у поселка Саргазы и в составе транспортной развязки возле Полетаево; на 66 км дороги в сторону Екатеринбурга. Ремонт каких искусственных сооружений планируется в следующем году?

— На следующий год мы не планируем останавливать работы по капитальному ремонту искусственных сооружений, понимая всю значимость этой составляющей транспортной инфраструктуры.

Два объекта запланированы на следующий год на федеральных дорогах Челябинска — мост через реку Щербаковка на подъезде к Екатеринбургу (км 127+500) и мост через реку Силкин Лог на км 53+700 автомобильной дороги А-310.

— Какие крупные объекты были введены в эксплуатацию в этом году в Курганской области?

— До конца ноября планируется ввод в эксплуатацию капитального ремонта автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» на участке с 248 по 259 км. Участок будет иметь 2 полосы в каждую сторону с разделительной полосой и барьерным ограждением для повышения уровня безопасности дорожного движения.

ОТ «МИНУСА» В «ПЛЮС», БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА

— Какие современные материалы, которые используются сейчас при строительстве дорог.

— Дорожная отрасль — достаточно динамично развивающееся направление нашей экономики. И это не только материалы, но, прежде всего, технологии. В последние годы большое внимание было уделено качеству асфальтобетона, разработаны и внедрены новые стандарты объемного проектирования асфальтобетонных смесей, которые, прежде всего, предусматривают качественные материалы. Силами своей лаборатории мы подобрали оптимальные составы, которые выдерживают сильные перепады температур в летнее время. На Южном Урале бывает очень жарко летом и очень холодно зимой. В таким экстремальных условиях без качественных материалов и технологий сложно говорить о долговечности ремонтируемых или строящихся дорог.

Подрядчик заинтересован в качественном выполнении работ, потому что он несет гарантийные обязательства. Со своей стороны мы уделяем максимум внимания качеству выполняемых работ.

— Тема недобросовестных и добросовестных подрядчиков — важнейший вопрос. Так называемый «черный список» у вас составлен?

— Такой список регламентируется федеральным законодательством — это реестр недобросовестных поставщиков. К сожалению, и нашими усилиями такой реестр пополняется, потому что иногда появляются и недобросовестные подрядчики, и мы не можем позволить себе дальнейшее сотрудничество с ними.

Добросовестных подрядчиков достаточно много, чтобы можно было ту программу, которую мы перед собой видим, реализовать качественно и в срок. Но, конечно, те масштабные проекты, который сейчас запущены в нашей транспортной отрасли, оттягивают добросовестных квалифицированных исполнителей на реализацию колоссальных строек. Я говорю, прежде всего, о М-12. Это очень сжатое по срокам поручение президента — к 2024 г. дотянуть эту дорогу не только до Казани, но и до Екатеринбурга. Очень многие подрядчики, засучив рукава, работают и там, в том числе.

Не буду лукавить, это — серьезная проблема. Во всей стране наша отрасль столкнулась с недостатком высококвалифицированных кадров на всех стадиях реализации проекта — от проектирования до укладки асфальтобетона.

Отрадно, что конкурс в вузах на специальности, связанные с дорожным строительством, будь то дорожники, мостовики, специалисты по обеспечению безопасности дорожного движения, высокий.

Люди понимают, что эта отрасль никогда не будет финансироваться по остаточному принципу. Мы это видим все по итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» — какие изменения за 3 года произошли не только на сети федеральных и региональных дорог, но и в городах. Приводятся к нормативному состоянию межмуниципальные дороги.

Работы много, работа интересная, есть грамотные подрядчики, с которыми мы достигнем поставленных результатов.

ДОВЕСТИ ДО НОРМАТИВА

— Сколько километров в процентном соотношении федеральных трасс в Челябинской и Курганской областях находятся сегодня в нормативном состоянии?

— Всего в введении нашего управления находится 1352 км федеральных автомобильных дорог. На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящегося в нормативном состоянии, составляет: в Челябинской области — 77,6% и в Курганской области — 86,9%.

Наша задача — к 2024 г. обеспечить не менее 85% протяженности сети автомобильных дорог в соответствии их нормативным требованиям.

Помимо реконструкции М-5 в поле нашего зрения — ремонт и восстановление изношенных слоев покрытия; работы, связанные с повышением уровня безопасности дорожного движения. Уменьшение аварийности на автомобильных дорогах — приоритетная задача. Ну, и, конечно, никогда не прекращающаяся работа, связанная с содержанием дорог. Понятно, что зимой эта работа более значимая, она больше видна пользователям автомобильных дорог.

Суммарно в этом году было отремонтировано более 35 км дорог, восстановлены изношенные слои покрытия на протяжении 73 км дорог. Работы по капитальному ремонту велись и завершаются на 22 км — это 14 км на дороге М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу и 8 км на дороге «Иртыш» — это участок на подъезде к Кургану. Выполнен капитальный ремонт с доведением до 4 полос движения.

Капитально отремонтированы 2 моста и 4 путепровода.

Считаю, это неплохие объемы, но нет предела в данном случае. Задачи, которые ставит президент страны и руководство отрасли по приведению в нормативное состояние дорог и, главное, по увеличению их пропускной способности, мы выполняем. Много было сказано по так называемому «Уральскому кольцу», дороге, соединяющей 4 крупнейших города — Екатеринбург, Тюмень, Курган, Челябинск. Поставлена задача проработать вопрос с расширением этих дорог до 4 полос.

Такая работа идет сейчас по направлению Челябинск — Курган: 2 этапа капитального ремонта на участке км 151-км 201. Мы приступили к работе, объект рассчитан на три года; думаю, к 2024 г. на этом участке проезд будем комфортный и безопасный. Продолжаются работы по проектированию расширения этого направления, и на недавней встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым обсуждали сложности при проведении работ по капитальному ремонту и реконструкции — они действительно есть. Заручился поддержкой руководителя субъекта по решению возникающих вопросов в ускоренном ручном формате, чтобы мы могли решать задачу, которую перед нами ставит жизнь, решать как можно эффективнее.

Надземные пешеходные переходы - гарант безопасности всех участников дорожного движения. Фото: uural.rosavtodor.ru

КАК «РАЗОБРАТЬ» СКАЛУ

— Подводя итоги сезона-2021, назовите знаковые объекты, которые были введены в этом году, и кратко охарактеризуйте в целом дорожный сезон.

— Принципиальным хочу обозначить направление, о котором сказано выше, — подъезд к Екатеринбургу. Туда были брошены достаточно большие усилия подрядных организаций, чтобы мы могли в теплое время года как можно больше выполнить работ, связанных с укладкой асфальтобетонной смеси.

И, самое главное усилие было связано с планированием и согласованием концепции развития дорог двух субъектов — Челябинской и Курганской областей. Денег много никогда не бывает, и эта работы, в силу ограниченного финансирования, требует серьезной проработки, с тем, чтобы доказать важность и нужность этой работы; оценить эту стоимость и найти эффективное решение, которое позволит снизить эту стоимость не в ущерб качеству, и приступить к реализации.

В следующем году мы продолжим проекты, которые есть сейчас. Те, кто ездит по М-5 от Уфы до Челябинска заметят еще больший масштаб производства работ. Сейчас мы заканчиваем согласование проектных решений для того, чтобы мы могли там производить буровзрывные работы: скалистые участки иными физическими способами не разобрать.

К середине лета мы планируем окончательно ввести в эксплуатацию подъезд к Екатеринбургу в четырехполосном исполнении, и, думаю, это тоже все заметят.