Металлочерепица прослужит 50 лет

Металлочерепица Valori, цвет Violet. Фото: "Металл Профиль"

Три покрытия для стали «Металл Профиль» прошли испытания на стойкость и долговечность. Компания «Металл Профиль» уже 25 лет** производит качественные материалы для строительства из тонколистовой стали. На всех этапах компания контролирует свое производство, для этих целей существует собственная лаборатория, где постоянно проверяется продукция и проводятся испытания. И, конечно же, компания регулярно привлекает независимых экспертов для подтверждения заявленных свойств материалов. Именно такое испытание на коррозионную стойкость и долговечность стальных оцинкованных листов с покрытием Purman, VikingMP Е и Valori было проведено специалистами Национального исследовательского университета МИСиС.

Зачем проверять краску?

Фото: "Металл Профиль"

Если вы думаете, что окрашивание стали нужно для красоты, то вы… правы. И не правы одновременно.

Полимерное покрытие – это, конечно, краска, которая наносится в сложном покрасочном стане, на специальный грунт и именно благодаря ей металлочерепицу можно выбрать любого цвета, хоть , а сайдинг – даже в цвете «под дерево» или камень.

Но полимерное покрытие для стали – это не просто краска, а сложный, многокомпонентный состав, который обеспечивает защиту стали и цинкового покрытия от царапин, воздействия погоды, влаги, солнца и прочих факторов, которые сказываются на сроке службы металлочерепицы, сайдинга, профлиста. По большому счету сегодня именно от качества полимерного покрытия зависит срок службы стального материала.

А что за испытание?

Фото: "Металл Профиль"

В ходе исследования проверялась стойкость покрытий и их способность противостоять перепадам температуры (от -60°С до +60°С), повышенной влажности, солнечного излучения, а также сернистого газа и соляного тумана. Испытания имитировали комплексное воздействие климатических факторов, свойственных различным зонам: от умеренного и холодного климата, до промышленных зон и прибрежных территорий. Анализ результатов испытаний показал, что полимерные покрытия Purman, VikingMP Е и Valori нанесенные на поверхность стального проката обладают высокими защитными свойствами во всех средах.

К слову, проверяли не только защитные свойства покрытия, но и стойкость блеска и адгезию покрытия, которая по результатам испытания составила 0 – то есть получила высочайший бал: отслаивания покрытия не выявлено.

Заключение института МИСиС подтвердило высочайшую стойкость полимерных покрытий «Металл Профиль». Срок службы материалов из стального листового проката с многослойными покрытиями Purman, VikingMP Е может составить 50 лет* во всех средах, включая среднеагрессивные и прибрежные зоны. Срок службы Valori может достигать 50 лет* в условиях неагрессивных и слабоагрессивных сред – именно такая среда свойственная для средней полосы Российской Федерации.

Испытания подтвердили, что запас прочности покрытий от «Металл Профиль» не ограничен сроками, указанными в гарантийном талоне. А это значит, что дома, построенные с использованием металлочерепицы, сайдинга или профлиста с этими покрытиями будут долгие годы радовать хозяев неизменным внешним видом и станут надёжной защитой.

Хотите больше узнать про покрытия? Подобрать лучшее именно для вас поможет сервис подбора покрытий.

*в соответствии с заключением №074/18-501-6 «Исследование коррозионной стойкости и долговечности стальных оцинкованных листов с покрытием Purman, VikingMP Е и Valori», НИТУ «МИСиС», 2021 год.