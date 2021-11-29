Пристраивала животных: школьница из Челябинска расчленила котенка и оставила кровавое послание матери

Расчлененного котенка нашли в подъезде Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жителей микрорайона «Академ Riverside» в центре Челябинска перепугало сообщение о жестокой расправе над котенком в подъезде одного из домов. Животное разорвали на четыре части, а в рот отрубленной головы вставили сигарету. После этого убийца кровью животного написал на переходной балконной двери «I kill you». Животное нашли на переходном балконе.

О шокирующем случае сообщил директор управляющей компании «Домуправ» Артем Клименко, который выложил эмоциональный пост в сообществе жителей «Академа» во ВКонтакте.

— Если мы тебя найдем — сделаем все, чтоб ты присел надолго, — пригрозил Артем Клименко.

В комментариях жители тут же потребовали наказать живодера и уже начали опасаться за жизнь детей. Вдруг следующей жертвой станет ребенок из двора. В то же время жильцы пытались отогнать мысли, что злодеем может оказаться школьник. И снова шок — полиция сообщила, что подозреваемый найден, и это… 13-летняя девочка. Ее удалось отследить по камерам «Академ Безопасность».

Уголовное дело было заведено по статье «Жестокое обращение с животными» (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Ответственность по этой статье наступает с 16 лет, а, значит, тюрьма ей не грозит.

— Сейчас с ней проводится работа, решается вопрос о помещении ее в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинской области.

Из источников, близких к ситуации, стало известно, что девочка поступает так не первый раз. При этом, она пристраивала бездомных животных.

— Послание с угрозой убийством могло быть адресовано матери, — сказал наш собеседник.

Откуда она взяла котенка — неизвестно. В управляющей компании прокомментировали, что сообщений от жителей «Академа», что это был чей-то питомец, не поступало.

При этом в полиции заверили: семья благополучная, девочка на учете не состоит. Однако нельзя исключать, что другие факты жестокого обращения с животными имели место быть, но они не были зарегистрированы.

Также известно, что ни девочка, ни ее близкие не живут в доме, где случился инцидент.

Откуда столько жестокости? Комментирует психолог Элла Богомолова:

— Надо понимать, что детское насилие базируется на отношении родителей и других взрослых к ребенку. Сам ребенок в таком возрасте этого осознать не может. Насильственное отношение к девочке могло быть с трех сторон: со стороны семьи, учебного заведения или среди сверстников. Опять же без осмотра психиатра или психотерапевта нельзя утверждать, что у ребенка есть расстройства. На данный момент пока слишком мало информации о ее семье и жизни, чтобы можно было как-то развернуто и полноценно ответить. Но можно сказать одно — к таким последствиям приводит отношение взрослых к своим детям.

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