«Никакой ресторан не сравнится»: как устроить домашнюю вечеринку на Новый год без ведущего

Ваша вечеринка - ваши правила Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если в этот раз вы будете праздновать Новый год не в ресторане, вам повезло. Потому что вы можете организовать собственную вечеринку — с теми правилами и конкурсами, которые захотите. Организатор мероприятий в Челябинске Сергей Кравцов поделился с «Комсомолкой» советами, как отдохнуть семьей или с друзьями без ведущего. И накидал варианты разных программ.

Подготовка к тусовке

Самое важное перед организацией домашнего праздника — понять, какая у вас будет аудитория. От того, насколько активны в обычное время гости, зависит и формат вечеринки. Потому что универсальной формулы нет: у каждого свои традиции и привычки, как праздновать Новый год. И нужно исходить из того, что каждый гость любит.

Сначала проанализируйте пожеланий гостей, чтобы всем угодить Фото: Влад КОМЯКОВ

— Классно, если вечеринка будет костюмированная или с каким-то акцентом по новогодней теме. Можно предложить гостям взять только элемент костюма или выдавать его на входе. Например, одному надеть мишуру на шею, другому — шапочку, третьему — рога оленя, четвертому какой-то нос, а пятому прикольные очки. Это уже добавит движухи и атмосферы, — объяснил Сергей.

Каждый праздник делится на несколько этапов: сбор гостей, домашний банкет, тусовка, прогулки на улице и возвращение к домашним развлечениям. Каждый из них предлагаем обсудить подробнее.

Как организовать welcome-зону?

Чтобы на этапе сбора гостей не стало скучно, уже здесь нужно придумать развлечение. Если бюджет позволяет, купите или возьмите в аренду фотоаппарат моментальной печати. С ним можно организовать несколько форматов.

Когда встречаете гостей, отводите их в фотозону Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведущий деловых и частных мероприятий предлагает три на выбор:

1. Сделать мудборд с пожеланиями на следующий год. Доска может быть из пробки, металлической сетки или обычной стеной, обрамленной гирляндой.

2. Организовать фотозону в новогодней стилистике на стене и распечатать баблы. Это такие таблички в виде диалогового облачка как в комиксах, где можно написать пожелания или шутки.

3. Устроить фотозону прямо возле елки и фотографироваться всей компанией с каждым прибывшим гостем. То есть сначала селфи будет с двумя-тремя людьми, а в конце — уже со всеми.

Для такой welcome-зоны можно взять камеру Instax mini: она легкая, имеет зеркальце для селфи, накладывает фильтры и рамки и ставится на таймер, чтобы сделать групповые снимки. В ней еще сделали запись звука, который накладывается на распечатанное фото в виде QR-кода. Если навести на него камеру смартфона, то можно услышать, что происходило в момент съемки.

Такая малютка даже записывает звук во время съемки, который можно послушать прямо на фотографии, если навести на нее камеру смартфона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, такой фотоаппарат еще используют как принтер: через Bluetooth на нем распечатывают кадры с телефона.

Еще один вариант с фотографиями — создать новогодний календарь. Тут будет достаточно и обычного смартфона. Главное, скачать шаблон в интернете и сделать 12 снимков на каждый месяц. Распечатать их можно дома, если есть принтер, или в фотосалоне во время рождественских праздников, а затем раздать друзьям или членам семьи.

— Также на велкаме может быть большая тарелка печенья с предсказаниями на следующий год. Или носок Санта Клауса, в котором пожелания свернуты трубочкой. Вариантов, что написать, в интернете миллионы, но вы можете придумать и сами. Например, написать, что ждет гостей этим вечером — танцы, подарки, вкусная еда, — порекомендовал Сергей Кравцов.

Основная часть программы: чем заняться?

После сбора гостей все собираются за столом. А когда салаты уже не лезут, это значит, что пора из-за него встать. Чем заняться после этого — вариантов множество.

Например, творческой семье или группе друзей можно начать с небольших поздравлений в виде новогодних стишков или песен. Или создать импровизированное караоке, подключив ноутбук или компьютер к телевизору и найдя на YouTube любую новогоднюю подборку песен.

— Это может быть как общая распевка, так и задания по типу фант, когда каждый участник кладет в колпак Деда Мороза небольшую вещь и выполняет задание, когда ее достают. Для удобства можно сделать карточки с названием известных новогодних песен, чтобы другие тоже подпевали, — говорит челябинский организатор праздников.

Для игр на компания понадобится немного реквизита и идеи из интернета Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Более молодежной компании Сергей советует использовать челленджи из «Тик-Тока» и снимать их в несколько заходов.

— Относительно игровых форматов есть проект «Подмосковные вечера». Оттуда можно использовать механики для домашней вечеринки: крокодил на двоих, не надо ля-ля и так далее. Они требуют небольшой подготовки, но если в компании есть веселый активный человек, который готов все взять на себя, то можно с небольшими вложениями сделать прикольную вечеринку на основе этих заданий.

Идеи для заданий Сергей Кравцов предлагает брать и с шоу «Игры для твоей вечеринки», который выходит на YouTube-канале «Чикен Карри». Говорит, что там нужны минимальные вложения для инвентаря и обычный стол.

Например, есть игра крестики-нолики по мотивам пиво-понга. В этом случае на стол ставят 9 стаканов с водой в виде квадрата. Две команды друг напротив друга должны заполнить одну из сторон или диагональ шариками от пинг-понга отскоком от стола.

Зачем нужна прогулка на свежем воздухе?

После съеденных салатов и активных игр нужно отдышаться и немного растрястись. И вечерний морозный воздух — идеальный вариант. Особенно для взрослой серьезной аудитории.

Ближе к полуночи стоит выйти из-за стола и пойти на улицу Фото: "КП" Архив

— Обязательно возьмите на праздник санки, ледянки, хлопушки и бенгальские огни, чтобы сделать несколько фото, найти ближайшую гору и скатиться с нее, поиграть в снежки, пожечь бенгальские огни и хлопнуть хлопушки. Нет ничего круче, чем отметить Новый год по-семейному, как это было в детстве, — советует Сергей.

А вот после этого можно вернуться домой за второй или третьей порцией салата и продолжить играть или устроить танцы. И ведущий вам для этого не нужен. По мнению челябинского организатора праздников, людям стоит учиться отдыхать и веселиться самим — без приглашенных увеселителей.

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