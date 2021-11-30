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Общество30 ноября 2021 11:24

«Никакой ресторан не сравнится»: как устроить домашнюю вечеринку на Новый год без ведущего

Советы от организатора праздников в Челябинске
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
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Ваша вечеринка - ваши правила

Ваша вечеринка - ваши правила

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если в этот раз вы будете праздновать Новый год не в ресторане, вам повезло. Потому что вы можете организовать собственную вечеринку — с теми правилами и конкурсами, которые захотите. Организатор мероприятий в Челябинске Сергей Кравцов поделился с «Комсомолкой» советами, как отдохнуть семьей или с друзьями без ведущего. И накидал варианты разных программ.

Подготовка к тусовке

Самое важное перед организацией домашнего праздника — понять, какая у вас будет аудитория. От того, насколько активны в обычное время гости, зависит и формат вечеринки. Потому что универсальной формулы нет: у каждого свои традиции и привычки, как праздновать Новый год. И нужно исходить из того, что каждый гость любит.

Сначала проанализируйте пожеланий гостей, чтобы всем угодить

Сначала проанализируйте пожеланий гостей, чтобы всем угодить

Фото: Влад КОМЯКОВ

— Классно, если вечеринка будет костюмированная или с каким-то акцентом по новогодней теме. Можно предложить гостям взять только элемент костюма или выдавать его на входе. Например, одному надеть мишуру на шею, другому — шапочку, третьему — рога оленя, четвертому какой-то нос, а пятому прикольные очки. Это уже добавит движухи и атмосферы, — объяснил Сергей.

Каждый праздник делится на несколько этапов: сбор гостей, домашний банкет, тусовка, прогулки на улице и возвращение к домашним развлечениям. Каждый из них предлагаем обсудить подробнее.

Как организовать welcome-зону?

Чтобы на этапе сбора гостей не стало скучно, уже здесь нужно придумать развлечение. Если бюджет позволяет, купите или возьмите в аренду фотоаппарат моментальной печати. С ним можно организовать несколько форматов.

Когда встречаете гостей, отводите их в фотозону

Когда встречаете гостей, отводите их в фотозону

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведущий деловых и частных мероприятий предлагает три на выбор:

1. Сделать мудборд с пожеланиями на следующий год. Доска может быть из пробки, металлической сетки или обычной стеной, обрамленной гирляндой.

2. Организовать фотозону в новогодней стилистике на стене и распечатать баблы. Это такие таблички в виде диалогового облачка как в комиксах, где можно написать пожелания или шутки.

3. Устроить фотозону прямо возле елки и фотографироваться всей компанией с каждым прибывшим гостем. То есть сначала селфи будет с двумя-тремя людьми, а в конце — уже со всеми.

Для такой welcome-зоны можно взять камеру Instax mini: она легкая, имеет зеркальце для селфи, накладывает фильтры и рамки и ставится на таймер, чтобы сделать групповые снимки. В ней еще сделали запись звука, который накладывается на распечатанное фото в виде QR-кода. Если навести на него камеру смартфона, то можно услышать, что происходило в момент съемки.

Такая малютка даже записывает звук во время съемки, который можно послушать прямо на фотографии, если навести на нее камеру смартфона

Такая малютка даже записывает звук во время съемки, который можно послушать прямо на фотографии, если навести на нее камеру смартфона

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, такой фотоаппарат еще используют как принтер: через Bluetooth на нем распечатывают кадры с телефона.

Еще один вариант с фотографиями — создать новогодний календарь. Тут будет достаточно и обычного смартфона. Главное, скачать шаблон в интернете и сделать 12 снимков на каждый месяц. Распечатать их можно дома, если есть принтер, или в фотосалоне во время рождественских праздников, а затем раздать друзьям или членам семьи.

— Также на велкаме может быть большая тарелка печенья с предсказаниями на следующий год. Или носок Санта Клауса, в котором пожелания свернуты трубочкой. Вариантов, что написать, в интернете миллионы, но вы можете придумать и сами. Например, написать, что ждет гостей этим вечером — танцы, подарки, вкусная еда, — порекомендовал Сергей Кравцов.

Основная часть программы: чем заняться?

После сбора гостей все собираются за столом. А когда салаты уже не лезут, это значит, что пора из-за него встать. Чем заняться после этого — вариантов множество.

Например, творческой семье или группе друзей можно начать с небольших поздравлений в виде новогодних стишков или песен. Или создать импровизированное караоке, подключив ноутбук или компьютер к телевизору и найдя на YouTube любую новогоднюю подборку песен.

— Это может быть как общая распевка, так и задания по типу фант, когда каждый участник кладет в колпак Деда Мороза небольшую вещь и выполняет задание, когда ее достают. Для удобства можно сделать карточки с названием известных новогодних песен, чтобы другие тоже подпевали, — говорит челябинский организатор праздников.

Для игр на компания понадобится немного реквизита и идеи из интернета

Для игр на компания понадобится немного реквизита и идеи из интернета

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Более молодежной компании Сергей советует использовать челленджи из «Тик-Тока» и снимать их в несколько заходов.

— Относительно игровых форматов есть проект «Подмосковные вечера». Оттуда можно использовать механики для домашней вечеринки: крокодил на двоих, не надо ля-ля и так далее. Они требуют небольшой подготовки, но если в компании есть веселый активный человек, который готов все взять на себя, то можно с небольшими вложениями сделать прикольную вечеринку на основе этих заданий.

Идеи для заданий Сергей Кравцов предлагает брать и с шоу «Игры для твоей вечеринки», который выходит на YouTube-канале «Чикен Карри». Говорит, что там нужны минимальные вложения для инвентаря и обычный стол.

Например, есть игра крестики-нолики по мотивам пиво-понга. В этом случае на стол ставят 9 стаканов с водой в виде квадрата. Две команды друг напротив друга должны заполнить одну из сторон или диагональ шариками от пинг-понга отскоком от стола.

Зачем нужна прогулка на свежем воздухе?

После съеденных салатов и активных игр нужно отдышаться и немного растрястись. И вечерний морозный воздух — идеальный вариант. Особенно для взрослой серьезной аудитории.

Ближе к полуночи стоит выйти из-за стола и пойти на улицу

Ближе к полуночи стоит выйти из-за стола и пойти на улицу

Фото: "КП" Архив

— Обязательно возьмите на праздник санки, ледянки, хлопушки и бенгальские огни, чтобы сделать несколько фото, найти ближайшую гору и скатиться с нее, поиграть в снежки, пожечь бенгальские огни и хлопнуть хлопушки. Нет ничего круче, чем отметить Новый год по-семейному, как это было в детстве, — советует Сергей.

А вот после этого можно вернуться домой за второй или третьей порцией салата и продолжить играть или устроить танцы. И ведущий вам для этого не нужен. По мнению челябинского организатора праздников, людям стоит учиться отдыхать и веселиться самим — без приглашенных увеселителей.

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