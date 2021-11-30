«Всё по-новому!»: зимние каникулы в лагере «Еланчик» пройдут весело и с пользой

Долгожданные зимние каникулы наступят совсем скоро, школьники смогут отдохнуть от надоевшего дистанта и набраться сил перед второй частью учебного года.

Эпидемиологи советуют больше времени проводить на свежем воздухе. «Еланчик» — это отличный вариант нескучных каникул, где день начинается с оздоровительной программы «ТИП-ТОП: самомассаж, дыхательная гимнастика» от вожатых, а также зимние забавы на горках, коньках, лыжах и спортивных эстафетах. Согласитесь, дышать свежим воздухом с запахом сосен гораздо полезнее, чем гулять на фоне городского смога.Со 2 по 8 января 2022 года на зимние каникулы в лагерь «Еланчик» приедут 450 ребят в возрасте от 7 до 17 лет, которым предлагается знакомство с разными профессиями и оздоровительная программа.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В «ЕЛАНЧИКЕе»

Почему? Зимние забавы, творчество и незабываемые эмоции — такие новогодние каникулы запомнятся надолго!

Отрываться нужно по полной!

Дети стремятся выразить себя через творчество, общаться со сверстниками, осуществлять свои желания, и для этого у них есть все возможности в «Еланчике». Зимняя смена, потому и называется «Всё по-новому!».

Что нового? «Еланчик» — это детский творческий лагерь, где ребята познакомятся с разными профессиями средствами современных технологий и творчества. Ребят ждет Ледовая площадь Открытий, театрализованные игры и тренинги коммуникации, DIGITAL практикумы под руководством профессионалов для знакомства с современными трендами и многое другое, что подарит новый опыт!

Как? Квесты, квизы, мастер-классы, фотосессии, выставки и аукцион коллективных работ, зимние забавы, выставки авторских работ, творчество на сцене!

Что ещё? Подростки от 12 до 17 лет станут участниками выездных профориентационных Лабораторий ЮУрГУ, благодаря руководителям факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ и различных кафедр вуза.

С кем? Программа лагеря имеет профессиональную поддержку со стороны социальных партнеров — ЮУрГУ, «Челябинский педагогический колледж №1», «Челябинский педагогический колледж №2».

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ

Каждый день — пятиразовое вкусное питание, включающее овощи, фрукты, молочную продукцию.

Живописная природа Южного Урала на берегу озера Еланчик, проживание в комфортных условиях и настроение зимних каникул создают удивительную атмосферу для творчества ребят!

Стоимость путевок и список необходимых документов можно узнать по телефонам: +7 (912) 792-80-38 и 217-69-68 или посмотреть на сайте ДОЛ «Еланчик». Узнать подробности, задать свои вопросы, а также посмотреть фото и видеоотчеты с предыдущих смен можно в официальных группах во ВКонтакте и Инстаграм.

dol-elanchik.ru

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