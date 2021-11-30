В челябинском нацпарке «Зюраткуль» лось ударил копытами маленькую девочку

После нападения лось пытался еще раз ударить ребенка. Фото: соцсети

В Челябинской области лось ударил копытами маленькую девочку в национальном парке «Зюраткуль». Момент с происшествием попал на камеру одного из очевидцев.

На кадрах видно, как группа туристов, среди которых есть дети, пытаются погладить лося. В какой-то момент животному удается выхватить у одной из женщин еду. Сохатый продолжает жевать, а дети и взрослые тем временем пытаются к нему притронуться. Видимо это взбесило лося, и он ударил копытами маленькую девочку, стоявшую перед ним. Ребенка подняли, а животное попыталась еще раз лягнуть его. Но туристы прогнали сохатого.

Автор видео рассказывает, что понять причину атаки лося так и не смог. Он сделал несколько предположений на этот счет: девочка была в розовой одежде; животное трогали, когда он жевал; сохатый потребовал больше еды.

Редакция КП-Челябинск связалась с пресс-службой национального парка «Зюраткуль». Там обещали предоставить комментарий по поводу инцидента позднее.

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