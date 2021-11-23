Председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев: «Стараюсь находить компромисс»

Кандидатура Александра Лазарева была принята депутатами единогласно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В областном парламенте после выборов в Государственную думу произошли большие изменения. О своем уходе заявил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, занимавший этот пост 16 лет. Решение поддержал губернатор Алексей Текслер. Он же предложил Владимиру Мякушу должность своего советника. Новым председателем Заксобрания депутаты единогласно выбрали Александра Лазарева, который до этого момента был первым замом председателя.

На первой встрече с журналистами в новом качестве Александр Лазарев рассказал о ключевых законопроектах, своей трудовой биографии и любимых увлечениях.

ПУТЬ ОТ ТОКАРЯ ДО СПИКЕРА

Александр Лазарев — довольно новый человек в областном парламенте. Депутатом он избран в 2020 году. Год работы в региональном парламенте называет хорошей школой. Лазарев родился и вырос в Южноуральске, и основная часть его биографии связана именно с этим городом.

— После школы я поступил в техникум, получил профессию токаря, — поделился Александр Лазарев. — Так что имею разряд. Параллельно сдавал на права. Перед армией, чтобы не сидеть на шее у родителей, пошел работать водителем. Научился разбираться в технике.

В 90-е годы каждый человек мечтал быть предпринимателем, так и я начал собственное дело. В 2000 году открыл в Южноуральске и Троицке первые салоны сотовой связи, это было тогда новое и интересное направление. В 2005 году мне предложили возглавить производственно-ремонтную базу достаточно крупного предприятия. Нам удалось вывести его на хорошие показатели.

В 2010 году возглавил завод металлоконструкций в Южноуральске. Там была проблемная ситуация: завод практически не работал, люди не получали заработную плату. Тогда я проявил себя как производственник и антикризисный управляющий. Нам удалось поднять предприятие с колен, выплатить задолженность по зарплате, был сформирован портфель солидных заказов.

В 2015 году Совет работодателей Южноуральска предложил мне избраться на должность главы Южноуральского городского округа. Так я оказался в исполнительной власти. Первые годы было сложно, необходимо было исправлять социально-экономическую ситуацию, формировать команду в муниципалитете. Все 5 лет город был как минимум в первой десятке в рейтинге муниципалитетов.

В 2020 году избирался в Законодательное собрания по спискам от партии «Единая Россия» по Еманжелинскому избирательному округу. Перешел на постоянную работу в Заксобрание. За этот год мне удалось вникнуть в работу Законодательного собрания, в его структуру, в законотворческий процесс. Благодарен, что мне доверили столь высокий пост, и я понимаю всю ответственность, что на меня возложена, не только за себя, но и за весь депутатский корпус.

Когда человек добивается определенных успехов в бизнесе, приходит момент, когда понимаешь — дальше необходимо поделиться знаниями, быть полезным, создавать что-то новое. У меня есть девиз: все, что мое, то самое лучшее. Хотелось бы, чтобы и Заксобрание у нас было лучшее в России. Кому-то это покажется пафосным, но хочется что-то сделать для своих земляков.

РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ

— В этом году вы возглавили пилотный проект по инициативному бюджетированию. Каким будет финансирование на 2022 год?

— Изначально инициатором по участию населения в проектах стал президент Владимир Путин. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес данный законопроект в нашем регионе. Я возглавил работу по анализу правоприменительной практики нового закона. Для меня это было принципиально, потому что я знал наиболее тонкие вопросы и проблемы на местах. Сегодня мы видим, что закон работает. К концу 2021 года мы получили реализованные инициативы жителей. Этот настолько заинтересовало людей, что на 2022 год поступила масса предложений, и было решено увеличить финансирование. В прошлом году в бюджете на эти цели было заложено 750 млн рублей. В бюджете 2022 года предусмотрено 1,5 млрд рублей. Сейчас мы готовим поправки в законопроект. Увеличим сроки рассмотрения проектов конкурсной комиссией, уточним методику начисления баллов по критерию «Количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта». Это позволит создать равные условия для жителей разных по численности населенных пунктов на территории одного муниципального образования.

— Что предлагают жители?

— В основном благоустройство: отремонтировать школы, детские сады, дворы. В Южноуральске ученики одной из школ пришли с предложением: давайте сделаем школьный двор. Так как это мой округ, пообщался с жителями, договорились, что не будем делать двор у каждого дома, а сделаем в микрорайоне большой игровой комплекс. За счет инициативного бюджетирования сделали ремонт большого школьного двора: установили тренажеры, игровые зоны для детей всех возрастов, беговые площадки, поставили освещение, видеонаблюдение. Проект стал украшением микрорайона. Это один из примеров реализации инициативы жителей.

— Какие важные законопроекты планируете принять до конца года?

— На каждом заседании мы рассматриваем от 40 до 70 вопросов. Это законопроекты, которые касаются всех сфер жизни региона: социальной политики, поддержки предпринимателей, создания благоприятного климата для инвесторов. Например, в связи с пандемией серьезные риски возникли у предпринимателей. Еще в первый год распространения коронавирусной инфекции региональными властями был подготовлен пакет антикризисных мер. Сейчас необходимо продолжить эту работу. Экономическим блоком правительства подготовлены новые законопроекты. Будем обсуждать их на заседании профильных комитетов и сессии Заксобрания. Они будут внесены до конца месяца.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

— Какие, на ваш взгляд, сферы проседают по финансированию в регионе?

— Я не могу согласиться с такой формулировкой. Потому что бюджет 2022 года идет с превышением по расходам и по доходам. Например, финансирование сфер культуры и кинематографии повышается почти на 50%. На спорт увеличение 16%. На 2022 год на развитие транспортной инфраструктуры запланировано более 10 млрд рублей. Губернатор и правительство области постоянно работают с федеральными органами власти по привлечению в регион дополнительных средств из федерального бюджета на приобретение экологически чистого транспорта. Так, во втором полугодии этого года Челябинской области было выделено 2,3 млрд рублей на закупку автобусов на газомоторном топливе для Челябинска и трамваев для Магнитогорска. Кроме того, из регионального бюджета также направлено более 1 млрд рублей для приобретения 30 трамваев для Челябинска. На пандемии жизнь не должна останавливаться. Это приоритет губернатора и Законодательного собрания. У документа есть неформальное название «Бюджет развития».

— Какой вы видите свою роль в Заксобрании?

— Самое важное — сформировать команду единомышленников, людей, которые будут тебя поддерживать, решать вопросы совместно. Любая работа подразумевает ответственность за людей. Сегодня у нас есть команда Текслера, команда Челябинской области. Всегда в своей работе я старался находить компромисс, это важно. Худой мир лучше хорошей войны. Еще стараюсь не выносить сор из избы.

Всегда можно сесть и обсудить любой вопрос, прийти к варианту, который бы устроил всех. Самое важное приоритетное направление на сегодняшний день для каждого депутата — это жители.

— Чем увлекаетесь?

— В 2018 году впервые встал на коньки. Теперь по возможности два раза в неделю выхожу на лед, играю с друзьями и коллегами в хоккей, немного получается. Люблю ездить в лес на охоту, но уже давно не добываю дичь, лишь иногда включаю камеру на телефоне и фотографирую красоты природы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отставку Владимира Мякуша приняли на внеочередном заседании Заксобрания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Еще в 2020 году мы обратили внимание на главу Южноуральска. Мне кажется очень важным, что он прошел все необходимые ступени: поработал руководителем на муниципальном уровне, после избрания депутатом работает уже на региональном уровне — первым заместителем председателя Заксобрания, руководит ключевым комитетом по бюджету. И за год с небольшим, по нашему общему мнению, показал, что готов сделать следующий шаг.

Бывший спикер Заксобрания Челябинской области, советник губернатора Владимир Мякуш:

— Решение было принято полтора года назад. Мы договорились, что я работаю до выборов депутатов в Госдуму и готовлю себе замену. Остановились на Александре Лазареве. И это самая подходящая кандидатура, чтобы продолжить традиции, которые сложились в Челябинской области, и эффективно решать вопросы социально-экономического развития региона.