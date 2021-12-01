Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Челябинске

Самолет UVT Aero выехал за пределы полосы на 20-25 метров. Фото: Уральская транспортная прокуратура

В ночь на 1 декабря в челябинском аэропорту самолет, прилетевший из Казани, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за ЧП задержаны все утренние рейсы.

Самолет марки Bombardier проехал лишние 20-25 метров. На борту находились 32 пассажира, в том числе ребенок, и трое членов экипажа. Никто из них не пострадал.

— Судно видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу, — уточнили в транспортной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства сейчас выясняют причину инцидента и проверяют, соблюдали ли все требования к безопасности полетов.

В аэропорту задержали несколько рейсов, которые должны были вылететь ранним утром. Согласно табло аэровокзала, вовремя не смогли отправиться самолеты в Норильск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные Воды и обратный рейс в Казань.

Как рассказал один из пассажиров рейса Санкт-Петербург—Челябинск, из самолет приземлился в Екатеринбурге.

Самолет отбуксован на взлетно-посадочную полосу. Как уточнили в пресс-службе челябинского авиапредприятия, в настоящий момент борт остается там, идет выяснение всех обстоятельств. С 8:00 самолеты начали отправляться в пункты назначения.

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