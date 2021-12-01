В Челябинске стартовала акция «Башня вакцинации» за призы после прививки от коронавируса

Акцию презентовали в «Комсомольской правде».

С 19 часов 1 декабря подсветку на телебашне РТРС в Челябинске посвятят важной теме вакцинации. Жители смогут наблюдать изображение большого шприца, уровень вакцины в котором будет увеличиваться вместе с количеством привитых южноуральцев. А каждый поставивший вакцину сможет получить приз. Акцию «Башня вакцинации» организует «Комсомольская правда» совместно с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью».

На сегодня процент вакцинированных в Челябинской области составляет 58,2 процента. Но этого мало для того, чтобы ослабить ограничения. Пока же они только ужесточаются. Общими усилиями можно эту ситуацию побороть.

— Пока уровень вакцинации у нас ниже, чем в среднем по России. Есть регионы, где он выше, и там наблюдается снижение заболеваемости. В Челябинской области с учетом переболевших, большого числа вакцинированных, бессимптомного течения мы тоже уже видим снижение, закрыли практически половину госпитальных баз. Это вселяет оптимизм, но мы понимаем, что 53 % вакцинированных — это мало. Мы ставим задачу поднять его до 80%, — прокомментировала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. — Акция «Башня вакцинации» наглядно показывает, как мы участвуем в обеспечении эпидемиологического благополучия и здоровья жителей для снятия ограничений. Их много критикуют, много недовольных, но повышение вакцинации пока единственный способ для ослабления ограничений.

«Башня вакцинации» будет призывать поставить прививку до конца года.

— Наш проект позволит приблизить уровень вакцинации в нашем регионе под верх башни, — отметила директор медиагруппы «Комсомольская правда — Челябинск» Екатерина Парфенова. — Хочется, чтобы у людей была мотивация прививаться. В первую очередь, речь о здоровье. Но можно будет еще и получить приятные боны в виде подарков. С 1 по 27 декабря среди привившихся в этот период мы разыграем призы от партнеров.

Призывать вакцинироваться и напоминать о важности сохранения здоровья в эти дни будет и челябинская телебашня.

— Наша задача — сделать так, чтобы было 100% вакцинированных, — рассказал директор филиала РТРС в Челябинске Алексей Ивонин. — Сотрудники моего филиала привиты на уровне 94%. Каждого я контролирую лично, у всех непривитых есть медицинские отводы, и за этими сотрудниками я следу более внимательно, потому что здоровье — это самое главное.

Чтобы принять участие и получить призы, нужно поставить прививку от коронавируса в одном из пунктов вакцинации Челябинской области, получить уведомление с сайта gosuslugi.ru о вакцинации и заполнить анкету участника на сайте www.chel.kp.ru.

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