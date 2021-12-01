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Здоровье1 декабря 2021 14:06

В Челябинске стартовала акция «Башня вакцинации» за призы после прививки от коронавируса

Уровень вакцинируемых будут показывать с помощью специальной подсветки
Ольга ЩАПИНА
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Акцию презентовали в «Комсомольской правде».

Акцию презентовали в «Комсомольской правде».

С 19 часов 1 декабря подсветку на телебашне РТРС в Челябинске посвятят важной теме вакцинации. Жители смогут наблюдать изображение большого шприца, уровень вакцины в котором будет увеличиваться вместе с количеством привитых южноуральцев. А каждый поставивший вакцину сможет получить приз. Акцию «Башня вакцинации» организует «Комсомольская правда» совместно с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью».

На сегодня процент вакцинированных в Челябинской области составляет 58,2 процента. Но этого мало для того, чтобы ослабить ограничения. Пока же они только ужесточаются. Общими усилиями можно эту ситуацию побороть.

— Пока уровень вакцинации у нас ниже, чем в среднем по России. Есть регионы, где он выше, и там наблюдается снижение заболеваемости. В Челябинской области с учетом переболевших, большого числа вакцинированных, бессимптомного течения мы тоже уже видим снижение, закрыли практически половину госпитальных баз. Это вселяет оптимизм, но мы понимаем, что 53 % вакцинированных — это мало. Мы ставим задачу поднять его до 80%, — прокомментировала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. — Акция «Башня вакцинации» наглядно показывает, как мы участвуем в обеспечении эпидемиологического благополучия и здоровья жителей для снятия ограничений. Их много критикуют, много недовольных, но повышение вакцинации пока единственный способ для ослабления ограничений.

«Башня вакцинации» будет призывать поставить прививку до конца года.

«Башня вакцинации» будет призывать поставить прививку до конца года.

— Наш проект позволит приблизить уровень вакцинации в нашем регионе под верх башни, — отметила директор медиагруппы «Комсомольская правда — Челябинск» Екатерина Парфенова. — Хочется, чтобы у людей была мотивация прививаться. В первую очередь, речь о здоровье. Но можно будет еще и получить приятные боны в виде подарков. С 1 по 27 декабря среди привившихся в этот период мы разыграем призы от партнеров.

Призывать вакцинироваться и напоминать о важности сохранения здоровья в эти дни будет и челябинская телебашня.

— Наша задача — сделать так, чтобы было 100% вакцинированных, — рассказал директор филиала РТРС в Челябинске Алексей Ивонин. — Сотрудники моего филиала привиты на уровне 94%. Каждого я контролирую лично, у всех непривитых есть медицинские отводы, и за этими сотрудниками я следу более внимательно, потому что здоровье — это самое главное.

Чтобы принять участие и получить призы, нужно поставить прививку от коронавируса в одном из пунктов вакцинации Челябинской области, получить уведомление с сайта gosuslugi.ru о вакцинации и заполнить анкету участника на сайте www.chel.kp.ru.

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