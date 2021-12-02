Главврач челябинской больницы рассказал о травмах, полученных из-за гололеда: «Ох, и вздрогнул травмпункт»

Иногда гололед - это весело, но не всегда... Фото: Валерий ШАХОВ

Челябинск уже вторые сутки больше похож на каток. После дождя и похолодания практически все горизонтальные поверхности в городе покрылись льдом, а люди превратились в семенящих уточек. В области задержали междугородние автобусы, а в аэропорту произошел настоящий коллапс. Главврач ГКБ №1 Максим Угвиненко рассказал, какие травмы можно получить, поскользнувшись на льду, и как этого избежать. Публикуем его пост.

— Я вчера упал. Безобразно некрасиво и неправильно. В неподходящем месте и в неподходящее время. У церкви. Прилюдно. Хотя, думаю, это никого не удивляет. Самолеты не вылетели! А тут синяк на пятой точке. Тоже мне... проблема.

Однако травматологи наши уверены — проблема глобальная. Не синяк, а количество травм, разумеется. Ох, вздрогнул травмпункт.

Давайте сначала матчасть. Что могло случиться:

Растяжение. Чтобы уменьшить отек и снять боль, в первые дни после травмы нужно прикладывать лед, обернутый тканью. На поврежденный участок наложить эластичный бинт, но не слишком туго, чтобы конечность не онемела и не приобрела синюшный цвет. При сильной боли и отеке — марш в травмпункт. Вместе с сильным растяжением можно получить и трещину или перелом кости, которые без рентгена диагностировать невозможно.

Перелом. Повреждение кости. Закрытое или открытое. Об этом скорее всего вы узнаете сразу. Хотя бывают варианты. Обеспечить покой. Уложить его на ровную поверхность. Нужно зафиксировать конечность с помощью досок, палок, зонтиков — наложить шину. В случае перелома костей кисти, ключицы следует подвесить поврежденную руку на косынку или плотно прибинтовать ее к телу. Обязательно вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить пострадавшего в травмпункт.

Ушиб. Повреждение мягких тканей. Гематома (синяк). Это вот как у меня. К месту ушиба — холод. Ссадины и царапины — промыть и продезинфицировать антисептиком. При сильной боли все равно к врачу. Крайне опасны ушибы головы и живота, поэтому при появлении головокружения, тошноты, болей в области живота необходима срочная медицинская помощь.

Даже главврачи поскальзываются на льду. Фото: ugnivenko_gkb1/Instagram.com

КАК НЕ ПАДАТЬ:

1. Откажитесь от каблуков. Надевайте ботинки с рифленой подошвой. На льду будете чувствовать себя увереннее. Если подошва гладкая, сдайте в мастерскую на профилактику против скольжения.

2. Не спешите. Ходите медленно, маленькими шажками. Колени чуть согните. Ногу ставьте на всю ступню и высоко не поднимайте. Лучше шаркайте — словно передвигаетесь на лыжах. И обязательно смотрите под ноги. Видите, что в центре дорожки лед — пройдите по краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru