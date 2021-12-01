В пяти районах Челябинской области после декабрьского дождя задержали автобусы

Автомобили после зимнего дождя покрылись ледяной коркой Фото: Аца КОШТЭ

Во всех районах Челябинской области ранним утром 1 декабря прошел дождь. Температура воздуха в разных зонах составила от -2 до 0 градусов, на дорогах образовался гололед.

Из-за скользких дорог вовремя не смогли отправиться автобусные рейсы в Еткульском, Брединском, Карталинском, Коркинском и Чесменском районах.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства хозяйства и транспорта, задержка была незначительной.

-Дорожники оперативно провели противогололедную обработку покрытия. Сейчас все автобусные перевозки осуществляются в рабочем режиме. На автодороги регионального значения выведена дополнительная техника, — рассказали в миндортрансе.

По прогнозам метеорологов, 1 и 2 декабря температура воздуха в Челябинской области будут колебаться от -4 до +4 градусов. Автомобилистов и пешеходов предупреждают о сильной гололедице. Мокрый снег и дождь не прекратится как минимум до пятницы 3 декабря.

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