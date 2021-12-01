Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 5:14

В пяти районах Челябинской области после декабрьского дождя задержали автобусы

Дороги покрылись льдом
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобили после зимнего дождя покрылись ледяной коркой

Автомобили после зимнего дождя покрылись ледяной коркой

Фото: Аца КОШТЭ

Во всех районах Челябинской области ранним утром 1 декабря прошел дождь. Температура воздуха в разных зонах составила от -2 до 0 градусов, на дорогах образовался гололед.

Из-за скользких дорог вовремя не смогли отправиться автобусные рейсы в Еткульском, Брединском, Карталинском, Коркинском и Чесменском районах.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства хозяйства и транспорта, задержка была незначительной.

-Дорожники оперативно провели противогололедную обработку покрытия. Сейчас все автобусные перевозки осуществляются в рабочем режиме. На автодороги регионального значения выведена дополнительная техника, — рассказали в миндортрансе.

По прогнозам метеорологов, 1 и 2 декабря температура воздуха в Челябинской области будут колебаться от -4 до +4 градусов. Автомобилистов и пешеходов предупреждают о сильной гололедице. Мокрый снег и дождь не прекратится как минимум до пятницы 3 декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru