Челябинка, которую силой увезли из дома, оказалась в реабилитационном центре

Кадры с камеры домофона. Фото: lilit_vanyan
Жителей спального района Челябинска испугали женские крики. Трое мужчин вынесли девушку из подъезда. Она все время кричала и звала на помощь. Соседи подумали, что это похищение. Выйти и вмешаться не решились.
Инцидент попал на запись камеры домофона: на кадрах видно, как двое мужчин несут девушку, а третий сопровождает их и пытается прикрыть рукой объектив камеры.
В полиции провели проверку и заявили, что похищения не было.
— Информация о совершении противоправного акта не подтвердилась, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску Челябинск.
Источник КП-Челябинск рассказал, что челябинка злоупотребляла алкоголем и ее отправили на лечение в реабилитационный центр. Такое решение приняли родственники.
Остается открытым вопрос, на каких основаниях ее увезли против воли. Также не ясно, почему на реабилитацию страдающую алкоголизмом отправили в такое позднее время, почему один из участников пытался скрыть происходящее, заслоняя рукой видеокамеру.
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