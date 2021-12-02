Челябинка, которую силой увезли из дома, оказалась в реабилитационном центре

Кадры с камеры домофона. Фото: lilit_vanyan

Жителей спального района Челябинска испугали женские крики. Трое мужчин вынесли девушку из подъезда. Она все время кричала и звала на помощь. Соседи подумали, что это похищение. Выйти и вмешаться не решились.

Инцидент попал на запись камеры домофона: на кадрах видно, как двое мужчин несут девушку, а третий сопровождает их и пытается прикрыть рукой объектив камеры.

В полиции провели проверку и заявили, что похищения не было.

— Информация о совершении противоправного акта не подтвердилась, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску Челябинск.

Источник КП-Челябинск рассказал, что челябинка злоупотребляла алкоголем и ее отправили на лечение в реабилитационный центр. Такое решение приняли родственники.

Остается открытым вопрос, на каких основаниях ее увезли против воли. Также не ясно, почему на реабилитацию страдающую алкоголизмом отправили в такое позднее время, почему один из участников пытался скрыть происходящее, заслоняя рукой видеокамеру.

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