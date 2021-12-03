Не порвать, не потерять: как будут оформлять больничные в Челябинской области в 2022 году

Специалисты ФСС и бизнес обсудили введение электронных больничных в Челябинской области Фото: Кирилл САДЫКОВ

Со следующего года жителям Челябинской области, которые заболели, получили травму или ушли в декрет, будет проще оформлять больничный лист. Его нельзя будет потерять или испортить, его не нужно сдавать в бухгалтерию, предварительно поставив кучу печатей. Новые больничные будут полностью электронными, а оформлением займутся поликлиника, Фонд социального страхования и работодатель. Готовы ли к нововведениям больницы региона и предприятия — об этом эксперты поговорили на пресс-конференции в «Комсомольской правде» Челябинск.

Инфографика: Сергей Зверев

ЗАБОЛЕЛ? ВСЕ ОФОРМЯТ БЕЗ ТЕБЯ

Допустим, вы заболели и пришли в больницу или вызвали врача на дом. Лечащий врач (и только он!) открывает вам больничный в электронной системе ФСС. Работодатель узнает об этом автоматически. Когда больничный закрыт, работодатель подтверждает данные ФСС, и Фонд выплачивает пособие. Напомним, с 2021 года в Челябинской области пособия напрямую выплачивает ФСС, а работодатель — только за первые три дня.

— Электронный больничный невозможно потерять или испортить, а вся «история» (открытие, продление, закрытие, начисление и выплата пособия) — прозрачна. Она отображается в личном кабинете застрахованного на Госуслугах, — рассказала замначальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Челябинского регионального отделения ФСС РФ Татьяна Шевелькова. — Еще один плюс — возможность дистанционно исправить ошибки без посещения больницы. Достаточно сообщить в медорганизацию номер больничного, и она выдаст дубликат.

Татьяна Шевелькова разъяснила, чем электронные больничные отличаются от бумажных Фото: Кирилл САДЫКОВ

За счет того, что обмен информацией между работодателем и ФСС происходит через систему социального электронного документооборота (СЭДО), сокращаются сроки выплаты пособия.

— Работодателям будет проще, так как не придется каждый раз заполнять данные в реестре, мы отправим его предзаполенным. А компания дополнит и скорректирует данные, которыми ФСС не обладает. Например, если сотрудник работает на удаленке, по совместительству или неполный день, — сообщила замначальника отдела назначения и осуществления страховых выплат Челябинского регионального отделения ФСС РФ Наталья Трифонова.

Наталья Трифонова рассказала, почему электронные больничные облегчат жизнь работодателям Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЧТО ГОВОРЯТ РАБОТОДАТЕЛИ И БОЛЬНИЦЫ

В региональном минздраве сообщили, что все больницы в Челябинской области уже работают с электронными больничными. По данным ФСС, среди частных клиник, которые имеют лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности, таких насчитывается 35%. Сами работодатели тоже оценили нововведения.

Компания Светланы Смирновой участвовала в пилоте по внедрению электронных больничных Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Мы не ждали января, уже давно работаем с электронными больничными. Это быстро и удобно, — рассказала коммерческий директор ООО «Компания Тензор» Светлана Смирнова.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам специалиста по работе с госорганами АО «ПФ «СКБ Контур» Артема Чабрикова, предприятие участвовало в пилотной стадии, когда электронные больничные только-только начали внедрять:

— Сначала были определенные сложности, но сейчас все работает в штатном режиме. Сегодня, зачастую, отдел кадров узнает, что работнику открыли больничный, даже раньше, чем он об этом сам сообщает.

Инфографика: Сергей Зверев

Директор аудиторской компании «Аудит-Импульс» Юлия Никанорова рассказала, что от предпринимателей и бухгалтеров в связи с нововведениями поступают вопросы об удержании и выплате 2НДФЛ. В ФСС уточнили, что сведения о начисленных суммах НДФЛ в налоговый орган Фонд будет передавать самостоятельно, а южноуральцы смогут получить все справки по запросу.

Юлия Никанорова (слева) и Оксана Бондаревич передали вопросы ФСС от бизнеса Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Предприятия также волнуют вопросы технического характера: по поводу личного кабинета, по регистрации и оформлению электронных ключей, по машиночитаемой подписи, — рассказала директор по юридическому сопровождению консалтинговой компании ООО «Триумф», член Бюро по защите прав предпринимателей при ЧРО «Опора России» Оксана Бондаревич.

Артем Чабриков успокоил: все ключи, выпущенные до конца декабря удостоверяющими центрами, продолжат действовать до конца своего срока. Следующий год будет для предприятий переходным.

Артем Чабриков успокоил бизнес: все ключи, выпущенные до конца декабря удостоверяющими центрами, продолжат действовать до конца своего срока. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Последние два года больницы Челябинской области выдают огромное количество больничных листов. За прошлый год их объем вырос на треть, а по итогам 2021 года — прирост, по данным регионального ФСС, будет еще больше. С новым форматом и для работодателей, и для южноуральцев процесс оформления будет проще.

Вопросы возникли и у журналистов Фото: Кирилл САДЫКОВ

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