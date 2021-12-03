Новогодние представления для детей 2021-2022 в Челябинске: афиша, билеты, расписание

Фото: chel.kassy.ru

В новогодние каникулы планируется несколько десятков спектаклей для детей. Одни рассчитаны совсем на малышей, а другие будут интересны и взрослым. Чтобы не переплачивать за билеты, советуем покупать их на официальном сайте городских зрелищных касс chel.kassy.ru. А ниже публикуем подробную афишу с расписанием новогодних представлений в Челябинске на 2021-2022.

Мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза»

Возрастное ограничение: 0+

Место: театр оперы и балета

Даты: 27-30 декабря, 2-9 января

Начало: 11:00 и 14:00

Цена билетов: от 250 до 400 рублей

Коршун-злодей и ворона-завистница хотят помешать наступлению Нового года. Чтобы помочь Деду Морозу и Снегурочки спасти праздник, зрителям придется приложить все силы. Солисты оперного театра ставят спектакль вместе с воспитанниками детской школы вокального искусства Каплуна.

Главная елка города «‎”Простоквашино” на льду»

Возрастное ограничение: 0+

Место: дворец спорта «Юность»

Дата: 3 января

Начало: 11:00

Цена билетов: от 750 до 1 700 рублей

На крытом катке Челябинска оживет история «Союзмультфильма». Герои Простоквашино вместе с Дедом Морозом и юными фигуристами покажут спектакль, который удержит внимание даже маленьких зрителей. Все участники постановки будут на коньках.

Балет «Щелкунчик»

chel.kassy.ru

Возрастное ограничение: 12+

Место: театр оперы и балета

Даты: 28-30 декабря, 3-6 января, 8 января

Начало: 19:00

Цена билетов: от 400 до 1 500 рублей

На челябинской сцене классическое либретто «Щелкунчика» насытят дополнительными спецэффектами: елка будет разрастаться до гигантских размеров, бальный зал превратится в зимний лес, снежинки будут танцевать в воздухе, а сюжетные повороты сделают более зрелищными.

Мюзикл «Волшебные часы»

Возрастное ограничение: 6+

Место: камерный театр

Даты: 25-30 декабря, 2-7 января

Начало: 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 16:00

Цена билетов: 300 рублей

По сюжету, злая тетушка Простуда со слугами Насморком и Кашлем похищают стрелку от волшебных часов Деда Мороза. Из-за нее время остановится, и Новый год никогда не наступит. О том, как разоблачат злодеев, узнаете в спектакле.

Спектакль «Приключения Снегурочки»

Возрастное ограничение: 0+

Место: новый художественный театр

Даты: 22-26 декабря, 30 декабря, 6 января

Начало: 12:00, 14:30

Цена билетов: 350 рублей

В этой постановке Деду Морозу достается больше всех — его заколдовывают. Но кто может расколдовать волшебника? Эту загадку и предстоит разгадать зрителям. Кстати, после представления их ждет интермедия, то есть комическая пьеска, у новогодней елки.

Сказка-мюзикл «Снежная королева»

chel.kassy.ru

Возрастное ограничение: 0+

Место: театр драмы

Даты: 28 и 30 декабря, 2, 8 и 9 января

Начало: 10:00, 11:00, 14:00, 17:00, 18:00

Цена билетов: от 350 до 450 рублей

Это классическая история про Кая, Герду и Снежную королеву. Над постановкой работала команда из Санкт-Петербурга, а музыку подготовил автор хитов для участников «Евровидения».

Спектакль «Три кота. С Новым годом!»

Возрастное ограничение: 0+

Место: конгресс-холл центра международной торговли

Дата: 7 января

Начало: 11:00, 14:00

Цена билетов: от 300 до 1400 рублей

Это будет интерактивный спектакль, в котором Коржик, Карамелька и Компот будут помогать маме-кошке и папе-коту готовится к Новому году. Зрителей ждут танцы, песни, шутки и игры прямо в зрительном зале.

Спектакль «Рождественская звезда»

Возрастное ограничение: 0+

Место: театр «Скарабей»

Дата: 6-7 января

Начало: 11:00

Цена билетов: 170 рублей

В театре песочной живописи и теней расскажут историю о необыкновенном появлении Божественного ребенка. Детям объяснят, какую роль в ней сыграла звезда, почему она ставится на макушке каждой елки и откуда появилась традиция дарить в этот праздник подарки.

Спектакль «Новогодняя фантазия»

chel.kassy.ru

Возрастное ограничение: 0+

Место: ДК Челябинского электровозоремонтного завода

Даты: 18-30 декабря, 2-9 января, 15-16 января

Начало: в 10:00, 11:00, 13:00, 13:30, 15:30, 16:00, 18:00

Цена билетов: от 300 до 400 рублей

Это спектакль ростовых кукол про новогоднюю сказку. Баба Яга с внучатами Злыднями похищает Деда Мороза и заставляет его выпить зелье. Чтобы спасти старого волшебника из плена, Снегурочка со Снеговиком обращаются за помощью к Солнцу, Луне, Вьюге и Дракону. Как они обхитрят похитительниц, узнаете в постановке.

Спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Возрастное ограничение: 6+

Место: театр «Скарабей»

Даты: 11 декабря и 7 января

Начало: 12:00

Цена билетов: 170 рублей

Классическую историю Гоголя расскажут в формате мюзикла. Семьи увидят Диканьку, рождественское небо и царский дворец Петербурга на экране, где оживают декорации и кукольные персонажи.

Спектакль «Снежинотки»

Возрастное ограничение: 6+

Место: детская филармония

Даты: 23-30 января, 2-7 января

Начало: 10:00, 12:00, 15:00, 16:00

Цена билетов: от 300 до 350 рублей

Это музыкальный спектакль, основанный на жизненных историях и людях искусства Челябинска. Что помогло им получить призвание и добиться успеха? Во что верят эти герои? Взрослым зрителям предлагают вернуться в детство и снова поверить в чудеса и Деда Мороза.

Спектакль «Новогодняя история игрушек»

Возрастное ограничение: 6+

Место: театр «Скарабей»

Даты: 7-9 января

Начало: 11:00, 12:00, 13:00

Цена билетов: 170 рублей

Мальчик Энди забыл Вуди, Базза Лайтера и Джесси на скамейке в парке прямо перед Новым годом. Компанию игрушек заметил добрый дворник (или Дед Мороз?), который подсказал слова, чтобы вернуться домой. Но, как мы знаем, история игрушек не обходится без приключений.

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