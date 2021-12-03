Чемпионка России по боксу среди женщин из Златоуста не знает, куда потратить полмиллиона призовых

Анастасия Белякова - чемпионка России по боксу среди женщин-2021 в Челябинске. Фото Минспорт Челябинской области.

Турнир в столице Южного Урала оказался знаковым для отечественного бокса. В Челябинске женщин «приравняли» к мужчинам. Точнее уровняли в деньгах, еще точнее- в размерах премиальных за победу и призовые места. «Слабые половинки» теперь на главных российских турнирах зарабатывают столько же, сколько и «сильные»: 500 тысяч рублей за победу, 250 тысяч — за второе место и 125 — за третье. В качестве дополнительного бонуса за «золото» — новенький автомобиль. В Челябинске таким бонусом стал Шевроле Кобальт, ценник которого более миллиона рублей. По словам специалистов, любительский бокс по многим критериям уже приближается к профессиональному.

Кстати, по словам организаторов на турнирах уровня чемпионата России налог с призовых сумм не взимается...

ХОРОШИЙ БОНУС

Сегодня после одного из финальных боев первая чемпионка страны, 27-летняя москвичка Светлана Солуянова (весовая категория до 52 кг) призналась, что у нее пока нет водительских прав, и машину она отдаст маме. Как доставит авто до дома? Сказала, что еще не решила — либо поедет на призовой машине в Москву с тренером за рулем, либо отправит в столицу транспортной компанией. Сегодня это не так дорого.

— Полмиллиона рублей за победу — это очень хороший бонус за «золото». Но, честное, слово, когда готовилась к чемпионату вообще не думала о деньгах. Для меня важнее звание чемпионки страны, — поделилась впечатлениями сразу после боя Светлана Солуянова.

«СЕРЕБРО» — ЭТО ДОСТОЙНО

В третьем бою вечера воспитанница челябинской спортшколы «Алмаз» Ирина Автина в бою за «золото» уступила москвичке Наталье Сычуговой. Ирина рассказала, что уже боксировала с этой соперницей, и счет пока удача на стороне москвички.

Ирина Автина выиграла "серебро" чемпионата России. Фото Минспорт Челябинской области.

— «Серебро» на чемпионате страны — это тоже достойный результат. Накануне финала, вечером накатила страшная усталость. Было какое-то болезненное состояние, недомогание... Это тоже сказалось на том, что не удалось выиграть в финале. В Челябинске, на Южном Урале всегда была сильная школа бокса, и медали наших девчонок — яркое тому подтверждение. Только из нашей спортшколы «Алмаз» девчата завоевали две «бронзы» и сейчас вот я — «серебро». Это заслуженный успех. Наш козырь — идти до конца и не сдаваться, — так прокомментировала свой выступление серебряная призерка чемпионата России по боксу среди женщин в Челябинске Ирина Автина.

Ирина также заметила, что крики и подбадривание болельщиков и тренеров из зала ее только отвлекали...

Еще одна представительница Южного Урала, призер и победительница чемпионата мира, четырехкратная чемпионка России Александра Кулешова раздельным решением судей с минимальным преимуществом 27-30 уступила спортсменке из Московской области Юлии Чумгалаковой. которая на восемь лет младше 31-летней Кулешовой.

Александра Кулешова стала второй на чемпионате России по боксу среди женщин-2021 в Челябинске. Фото Минспорт Челябинской области.

Судя по всему, уроженка Кыштыма сильно расстроилась, поскольку все в этом поединке было «на тоненького» и на усмотрение судей, и после боя, к сожалению, отказалась от комментариев.

ПОКА СЛОЖНО ИНВЕСТИРОВАТЬ

Но «золота» южноуральцы все же дождались. В весовой категории до 60 кг чемпионка мира и Европы, призер Олимпиады-2016 Анастасия Белякова единогласным решением судей выиграла у Нуне Асатрян из Краснодарского Края. Кстати, Нуне на восемь лет моложе 28-летней Насти. Белякова после этой победы стала уже семикратной чемпионкой страны по боксу!

Анастасия Белякова (на фото - слева) выиграла звание чемпионки единоглассным решением судей. Фото Минспорт Челябинской области.

После поединка Настя не скрывала радостных эмоций:

— Конечно, очень приятно выиграть в Челябинске. Здесь все за тебя болеют. Но эта победа далась не просто. Это годы тренировок. Тяжелые сборы перед чемпионатом. А с Нуне я уже два раза билась на ринге. Серьезная соперница, и поэтому победа еще почетнее. Я провела на турнире в Челябинске четыре боя. Было тяжело, но я выдержала. Знала, что у южноуральцев уже есть два «серебра», и еще нет «золота» но не накручивала себя. Тренер настроил, да и я сама себя взяла в руке. Все у спортсмена должно быть в голове. Он сначала должен грамотно подготовить себя морально, психологически. В этом значительная часть успеха, — подчеркнула после победы Анастасия Белякова.

Отвечая на вопрос о том, куда она планирует инвестировать полмиллиона призовых, Анастасия сказала, что еще не думала об этом. Главное — победа на чемпионате России.

— Может потратишь на отдых?

— Не знаю. В голове еще все шумит от напряжения. Пока трудно что-то инвестировать, — улыбнулась Настя.

— На новом авто сама будешь ездить?

— У меня есть права. Да сама сама буду водить эту призовую машину.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Анастасию Белякову с победой. Фото Минспорт Челябинской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области:

— Мне кажется, праздник женского бокса в Челябинске состоялся. Прекрасная атмосфера на трибунах. Обратил внимание на то, что зрители поддерживали не только южноуральских спортсменок, но и всех участник турнира. Думаю, специалисты бокса меня поддержат, уровень бокса был запредельный.

СПРАВКА "КП"

— В чемпионате России по боксу среди женщин-2021 в Челябинске участвовали 230 спортсменок из 47 регионов страны.

— На счету южноуральских спортсменок пять медалей : «бронза» у Елизаветы Карташковой и Анны Словцовой, «серебро» — у Александры Кулешовой и Ирины Автиной, «золото» — у Анастасии Беляковой.

— Победители и призеры чемпионата России по боксу среди женщин попали в список тех, кто будет представлять страну на чемпионатах мира и Европы в 2022 году.

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