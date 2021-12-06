Два способа задать вопрос Текслеру перед прямой линией губернатора Челябинской области в 2021

Прямая линия губернатора начнется уже в среду Фото: Кирилл САДЫКОВ

В среду, 8 декабря 2021, в Челябинской области стартует прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера с жителями. Она начнется в полдень, и в течение двух часов руководитель региона будет отвечать на злободневные вопросы южноуральцев. Задать которые можно уже сейчас.

Обращение к Текслеру можно оставить двумя способами: на специальном сайте или по телефону горячей линии.

Если вы перейдете на сайт спроситекслера.рф, перед вами высветятся две кнопки — красная и синяя, на которых написано «Задай вопрос». Кликайте на любую из них.

Далее система перекинет вас на сайт госуслуг. Это нужно для того, чтобы каждый вопрос был целенаправленно отработан. Когда войдете по логину и паролю, нужно будет предоставить права на просмотр ваших персональных данных, в числе которых имя и фамилия, дата рождения, адрес, паспортные данные и СНИЛС.

После этого пользователь попадает на страницу с формой, куда и нужно вбить свой вопрос. В ней необходимо выбрать одну из 16 категорий — ЖКХ, дороги, транспорт и так далее, уточнить адрес этой проблемы, написать текст и при необходимости прикрепить файл.

СПРАВКА

Вы можете записать видео длительностью не больше минуты и прикрепит этот файл к форме обратной связи.

Поставив в конце обращения галочки, чтобы ваше сообщение открыто отображалось на сайте госуслуг и что вы знакомы с правилами его подачи, нажимайте на кнопку «Отправить». Ваше обращение отправится модераторам.

Второй способ, как задать вопрос Текслеру перед прямой линией губернатора, это позвонить с 8 до 20 часов по номеру телефона горячей линии: 8 800 500-74-50. В самом начале разговора с вами будет общаться автоответчик. Он предупредит, что продолжая разговор, вы даете согласие на обработку персональных данных.

После чего пойдут гудки, и жителю ответит первый освободившийся оператор. Он запишет ваше обращение и при необходимости задаст уточняющие вопросы. Задать их можно до 8 декабря 2021 года включительно.

Посмотреть прямую линию губернатора можно в эфире региональных телеканалов, а также на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях во «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».

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