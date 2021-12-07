Качественно и в срок: Челябинская область выполнила все задачи по восстановлению поселков, пострадавших от пожаров

Новые капитальные дома оборудованы «под ключ». Фото: minstroy.gov74.ru

Июльский огненный смерч бушевал на юге Челябинской области четверо суток. Президент страны поставил перед властями региона задачу: до холодов обеспечить пострадавших жителей поселков Джабыка и Запасного постоянным жильем, компенсировать убытки, нанесенные стихией, восстановить инфраструктуру.

Все поручения главы государства исполнены в срок и на самом высоком уровне.

ОГОНЬ ШАГАЛ ПО МАКУШКАМ ДЕРЕВЬЕВ

Дом Любови Чернышевой стоял первым к железнодорожной станции Джабык.

— Мы в нем прожили 25 лет, здесь оба наших сына выросли. Девятого июля все уничтожил лесной пожар.

Любовь Николаевна вспоминает, что огонь шагал по макушкам деревьев. В пламени, будто выстрелы, бабахали сосновые шишки. Пожар раздувал сильный ветер.

От дома остались головешки. Но главное — никто не пострадал. Чернышевы спасли собаку; через четыре дня на пепелище объявилась перепуганная кошка. Ее в суете эвакуации не нашли и сильно горевали.

В Джабыке и Запасном июльский лесной пожар спалил 72 дома. Были развернуты эвакопункты, погорельцев обеспечили питанием, одеждой, обувью, предметами личной гигиены.

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ

Губернатор с первых часов взял вопрос борьбы со стихией и преодоления ее последствий на юге региона под свой контроль.

В Карталинском районе глава области работал в самые нелегкие дни — от начала разгула стихии до локализации и тушения очагов. Алексей Текслер несколько раз побывал в пострадавших населенных пунктах, встречался с людьми, проводил заседания оперштаба.

Девятого июля МЧС России нарастил группировку сил в Карталинском районе. В Карталинский район прибыли заместители министра МЧС России по пожарному надзору Анатолий Супруновский и Илья Денисов, курирующий Государственную противопожарную службу.

Вокруг поселков высадили лес. Фото: mineco.gov74.ru

РАБОТАЛИ С КАЖДОЙ СЕМЬЕЙ, ПЕРСОНАЛЬНО

Строительство домов в Джабыке и Запасном началось, едва остыла прокаленная огнем земля. Алексей Текслер принял решение о площади возводимого жилья: даже если уничтоженный огнем дом был небольшим, площадь нового составила 60 квадратных метров — этот минимум.

— Мы должны выяснить пожелания жителей: кто-то хочет остаться в поселке и восстановить дом, кто-то, возможно, пожелает переехать в купленные взамен утраченного дом или квартиру, — говорил Алексей Текслер.

В июльских пожарах сгорело 72 дома, из них собственники двух строений неизвестны. Решение принято по всем, никто не остался без крыши над головой. По поручению губернатора оказывалась помощь по юридическому сопровождению дел в суде: установлены права собственности на 17 домов. В том числе, на четыре дома, площадь которых была неизвестна.

Строители учитывали мнение жителей по планировке возводимых домов. Например, по расположению комнат и кухни. Есть в домах у новоселов панорамные окна, их устанавливали по желанию. В жилищах теперь много света.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Среди новоселов — семья Горшковых. Огонь сжег дом: от высокой температуры рассыпался в крошку даже каменный фундамент. Глава семьи попытался отстоять сосновый сруб, но огонь будто с неба падал.

Ключи от нового дома Горшковы получили в сентябре и сразу заехали.

— Площадь нового дома на 6 кв. м больше прежнего. Нам его передали готовым «под ключ», — говорит Алена Горшкова.

Семья Чернышевых купили просторный газифицированный дом на другом краю Джабыка.

— Мы потихоньку обживаемся. Я купила саженцы голубых елок и фуксии, высажу туи, весной разобьем огород, — говорит Любовь Николаевна. — Дом хороший, крепкий. В окна опять глядят сосны Джабык-Карагайского бора, как и на старом месте было. На пепелище мы не бываем — до сих пор больно.

Погорелец Владимир Буянов лишился в Джабыке родительского дома. На социальную выплату семья Буяновых купила трехкомнатную квартиру в Магнитогорске, в Орджоникидзевском районе, где развита инфраструктура. У сына теперь есть отдельная комната.

КОМПЕНСАЦИЯ УТРАЧЕННОГО

Несколько решений губернатором было принято по вопросу оказания материальной помощи. К сожалению, стихия унесла одну жизнь. Вдова погибшего получила выплату в 500 тыс. руб.

Уже в первые дни после пожара 1,7 тыс. жителям Джабыка и Запасного выплачено по 10 тыс. руб. на неотложные нужны.

Отдельное решение было принято по тем, кто лишился имущества: 38 человек — по 50 тыс. руб. за частично утраченное; 147 человек получили по 100 тыс. из-за полной утраты имущества. Все средства направлялись из регионального бюджета.

Кроме того, на подготовку к учебному году семьи получили по 1,5 тыс. руб. И 19 семей с детьми-школьниками получили выплату в 50 тыс. руб. на покупку компьютеров взамен сгоревших.

Семья Горшковых купит дочери новый ноутбук.

Дорога на Джабык будет в асфальте. Фото: mindortrans.gov74.ru

ДОРОГА ДОМОЙ

6 августа в Челябинскую область прибыл президент России Владимир Путин. На вертолете он осмотрел пострадавшие от огня территории. Губернатор Алексей Текслер доложил главе государства о выполнении поручений, данных ранее.

На августовском совещании при президенте страны было принято решение о строительстве асфальтированной дороги в Джабык: 19 км пути здесь всегда были в щебне. По распоряжению Правительства РФ в этом году должно быть обеспечено 70% технической готовности объекта.

— Выполнено 50% от объема работ, стройка идет круглосуточно, — пояснили в министерстве дорожного строительства и транспорта Челябинской области.

Дорога до Джабыка будет двухполосной. Ширина полосы — 3 м, проезжей части — 6 м, пешеходной — 2 м.

Огромный ущерб пожары нанесли природе: уничтожено 14 тыс. га леса. В том числе, пострадала территория уникального Джабык-Карагайского бора, особо охраняемой природной территории. Этой осенью на очищенной от горельника земле высажены первые партии хвойных, весной работы продолжатся. Всего здесь появится 66 тыс. сосенок. В «зеленой акции» участвовали почти все жители Джабыка и Запасного, приехали люди из соседних поселков, волонтеры, общественники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Было поручение президента — восстановить жилье и оказать всю необходимую помощь жителям пострадавших поселков.

Поручение президента выполнено: мы в кратчайшие сроки оказали всю необходимую помощь. В сентябре 25 семей получили ключи от новых домов. Еще 42 семьи получили денежную компенсацию на приобретение жилья. Было принципиально, чтобы деньги были направлены именно на покупку жилья. Были заключены договоры, перечислены средства, и люди жилье купили. Еще несколько семей пожелали построить дома самостоятельно, получили компенсацию, идет строительство. Для них жилье не является единственным.

Всем пострадавшим оказана материальная помощь.

Считаю, что в непростой период мы сделали все для оказания своевременной помощи. Есть еще несколько задач. Например, строится дорога Париж — Джабык; работы завершатся весной, как мы и договаривались с Минтрансом РФ.

Кроме того, мы построим ФОК в Джабыке: ведется проектирование, строительство начнется в 2021 г.

Все задачи, которые ставило в этом году перед собой правительство Челябинской области по ликвидации последствий пожаров, выполнены.

В сентябре новоселы получили ключи. Фото: minstroy.gov74.ru

ЦИФРА

25 домов

капитальных одноэтажных всего за 2 месяца построены в Джабыке и Запасном. Дома возведены в трех вариантах: площадью 60, 80 и 100 кв. м.

Все дома благоустроенные: есть газ, электричество, отопление, холодная и горячая вода, внутри установлены газовые котлы.

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