«Надо выполнять репродуктивную функцию»: зачем челябинские лесоводы пошли собирать шишки

Фото: ГУ лесами

Соревновательный дух и горячий чай помогли побить прошлогодний рекорд. За восемь часов работники леса собрали почти десять мешков шишек. В обычном темпе получилось бы вполовину меньше.

— В холодное время года нужно собирать, когда шишка полностью закрыта. Она созревшая, готовая для сбора и сушки. Коллективный сбор шишки, как показывает практика, веселее, — отметил начальник ППУ Увельского лесхоза Виктор Дегтярев.

Из тонны шишек получают около 4 кг. Соответственно, 40 кг шишек (мешок) — это 1500 млн семян. Засадить ими можно площадь в 70 Га.

После сбора вручную, шишки отсортируют и отправят на греться в шишкосушилку — в барабан с температурой 50 градусов. После такого релакса семена очистят на специальном оборудовании. Зимой их хранят в больших стеклянных бутылках, а в марте отправят на стратификацию.

Инвентаризация в Увельском районе выявила около 200 гектаров лесных пород, которые уничтожили лесные пожары. По этой причине увельчане усилили работы по восстановлению леса.

По статистике, приживаемость трехлетних культур в районе составляет 86% — это один из самых высоких показателей в области.

Специалисты отмечают, заготовка лесосеменного сырья — трудоемкая и кропотливая работа. В основном, используется ручной способ сбора шишек. Ежегодно на посев в лесных питомниках расходуется около 500 килограммов хвойных семян.

— Сбор шишки — один из этапов лесовосстановления. Для того, чтобы восстанавливать леса, надо выполнять репродуктивную функцию. План — 70 Га лесных посадок ежегодно, — рассказал руководитель Увельского лесхоза Иван Ромашенко.

А в сегодняшних соревнованиях под елками победили дружба, ведь лесники делают одно общее о очень ценное дело — возрождают зеленые легкие области.

Отметим, зимой планируется заготовить 44 тонны сосновых шишек, в том числе, шесть тонн — на лесосеменных плантациях. План по сбору лесосеменного сырья уже выполнили Увельское, Аргаяшское, Брединское, Карталинское, Красноармейское, Октябрьское и Пластовское лесничества.

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