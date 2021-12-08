Эпидемиолог — о снятии запрета на работу челябинского общепита по ночам: «Ковид на часы не смотрит»

Александр Выгоняйлов работал главным внештатным эпидемиологом минздрава Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Прямой линии с жителями Челябинской области губернатор Алексей Текслер сообщил, о снятии ограничений на работу кафе и ресторанов в вечернее и ночное время.

— С 1 декабря введены QR-коды на посещение кафе и ресторанов. Они, безусловно, останутся. Сегодня я подпишу распоряжение, и мы снимем ограничения на работу в вечернее и ночное время, — заявил глава региона.

Не преждевременно ли принято решение разрешить работу кафе и ресторанов в ночное время? С этим вопросом мы обратились к бывшему главному эпидемиологу Челябинской области Александру Выгоняйлову. Специалист подчеркнул, что сегодня каждый регион сам принимает решение о снятии или смягчении тех или иных ограничений.

— Если глава региона принял решение о том, что в кафе, рестораны и другие точки общественного питания можно посещать и после 23.00, то, судя по всему, ему виднее. На самом деле, если следовать логике — смысл вводить ограничения, если посещение таких заведений и так возможно только при наличии QR-кода? Основанием для этого может служить и факт снижения заболевших коронавирусной инфекцией в регионе или стабилизация ситуации с COVID-19, — отметил Александр Выгоняйлов.

Кандидат медицинских наук, вирусолог, врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов отмечает, что снятие ограничений на посещение общепита в нынешней ситуации, разумеется, возможно при соблюдении всех предписаний Роспотребнадзора, вакцинации самого персонала, наличия систем очистки воздуха, ограничений по числу посетителей, расстановки столиков.

— В прошлом году жесткие ограничительные меры были направлены в первую очередь на то, чтобы разобщить населения, минимизировать количество контактов. Сегодня, после того, как активно началась вакцинация, присвоение QR-кодов, эта ограничительная мера по общепиту, действительно, может быть избыточной. Понятно, что ковид на часы не смотрит. Вирус может передаваться хоть днем, хоть ночью. Здесь речь идет о защите от инфекции, — прокомментировал заявление о снятии ограничений губернатора региона Александр Выгоняйлов.

Напомним, с 1 декабря до 9 января в Челябинской области заведения общепита разрешено посещать только тем, у кого есть QR-код или справка о медотводе о вакцинации.

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