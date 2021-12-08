Кафе и ресторанам в Челябинской области снова разрешат работать по ночам

С 12:00 до 14:00 Алексей Текслер отвечает на вопросы жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области снимут ограничения на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Запрет на обслуживание клиентов по ночам ранее ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

На сегодняшней Прямой линии с жителями губернатор Алексей Текслер рассказал, что вопрос о снятии ограничений обсуждался на заседании оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

— С 1 декабря введены QR-коды, они, безусловно, останутся. Сегодня я подпишу распоряжение, и мы снимем ограничения на работу в вечернее и ночное время, — заявил глава региона.

Напомним, с 1 декабря до 9 января в Челябинской области заведения общепита разрешено посещать только тем, у кого есть QR-код или справка о медотводе о вакцинации. Эта мера остается в силе.

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