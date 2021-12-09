Ходят к соседям и растапливают снег: в деревне под Челябинском отключили колонки и требуют большие суммы за привозную воду

Из колонок брали воду около 2/3 жителей Фото: Валентина ЯКОВЛЕВА

Жители деревни Усольцево в Челябинской области осталась без воды. «МРСК Урала» отключила все скважины общего доступа. Семь колонок перекрыли после того, как районная администрация проигнорировала предупреждения электриков об отключении. На скважины установили счетчики. Платить за воду общего доступа по документам должны чиновники, но они отказываются это делать.

Девяностолетняя Вера Меньшикова утром набирает в огороде полное ведро снега, растапливает в ковше на плите. А после обеда идет к соседу, чтобы сделать запас на ночь. Пенсионерке сложно ходить, а тем более носить тяжести, но никуда не деться.

— А как же не будет тяжело? Воды нету, ничего нету, как говорится, живем как в 15 веке. Водой умываюсь, мою посуду, пол, стираю немножко, больше-то не получается. И чайник полный хорошенько кипячу. У нас снег, конечно, чистый. Но все же. Суп тоже да, варю на этой воде, — рассказывает Вера Меньшикова.

Колонки находятся на балансе районной администрации, и деньги за их пользование все это время направляли из районного бюджета. И за неограниченное количество воды была фиксированная сумма. Теперь же, когда поставили счетчики, оплата за скважины выросла в разы. Жителей это не устраивает. Но сделать они ничего не могут.

Глава Красноармейского района, к которому относится деревня, предложил организовать привоз воды в цистернах, пока решается вопрос с водоснабжением. За это с жителей, большая часть которых — пенсионеры, требуют по 4 тыс. рублей в месяц. С каждого. В подвозе воды нуждаются около 70 человек. Причем, машина будет приезжать раз в три дня.

Кстати, деревня находится рядом с рекой Течей, которая из-за аварии на химкомбинате «Маяк» была заражена радиацией. И это усугубляет ситуацию.

Без воды — тяжело. Нужно кормить семью, стирать, поить домашний скот и птицу. Повезло тем, кто в свое время оборудовал скважину во дворе, это треть населения. Они выручают соседей.

— Беру флягу, иду к соседке, которая мне не отказывает. Прихожу, как к себе домой уже. Ставлю флягу сюда, опускаю шланг, включаю, набираю воду, — говорит еще одна жительница деревни Усольцево Наталья Петрова.

— Отключили и все тут. Предупреждали электрики администрацию нашу, неделю предупреждали. А потом приехали, перекрыли все скважины, избушку на клюшку, замки поставили. И мы в раз без воды, — рассказывает житель деревни Николай Стариков

В администрации рассказали, что ни при каких условиях не могут вернуть скважины жителям.

—Во-первых, они [колонки] не соответствуют никаким требованиям, документов на эти скважины нет вообще. Оформить даже так, как без хозяина, мы не можем. Потому что это недра, недропользование. Непосредственно к скважинам оформленным, которые имеют паспорта. Эти скважины приравнять к ним нельзя, — заместитель главы администрации Красноармейского района Евгений Кундиус.

По словам старожилов, необходимые документы на колодцы в администрации есть. Двадцать лет назад их подписывали в сельсовете, а потом передали чиновникам. Со слов же заместителя главы Красноармейского района, все по-другому.

Кроме того, жители Усольцево не могут понять, почему раньше администрация могла платить за обслуживание скважин, а теперь с этим возникли проблемы. Ведь можно спланировать районный бюджет. Это нормальная человеческая потребность.

К тому же, люди практически полностью отрезаны от цивилизации. У них не проведен ни газ, ни вода. Только свет, но и тот дышит на ладан. В селе нет ни фельдшерского пункта, ни аптеки. Работают два магазина, в них все только самое необходимое. Жители хотят написать письмо президенту с просьбой помочь решить проблемы. Потому что жить в таких условиях просто невозможно.

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