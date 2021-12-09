В Курганской области могут разрешить ночные новогодние корпоративы

Сейчас ресторанам запрещено работать по ночам, но к праздникам ограничения могут снять Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Курганской области в ближайшее время могут снять часть ограничений в работе кафе, ресторанов и других общественных заведений. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Вадим Шумков.

Глава региона рассказал, что жители региона много пишут ему с просьбами разрешить новогодние корпоративы, и процитировал одно из полученных обращений.

— Пожалуйста, разрешите корпоративы хотя бы до часу ночи, ведь мы все на входе с кодами. И так радости мало, — написала женщина губернатору.

В Курганской области сейчас запрещено проводить в заведениях общепита развлекательные мероприятия. Кафе, бары и рестораны могут принимать посетителей только до 23:00.

— С учетом набора коллективного иммунитета попросил коллег по областному штабу по противодействию коронавирусной инфекции совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность смягчения отдельных ограничений в работе предприятий общепита и иных учреждений, — заявил Вадим Шумков.

По последним данным, в Курганской области зарегистрировали 46 812 случаев заболевания коронавирусом. С начала декабря ежедневно выявляют от 189 до 198 новых случаев заболевания Covid-19.

Напомним, накануне губернатор соседней Челябинской области Алексей Текслер выступил против запрета на посещение родителями новогодних утренников в детских садах.

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