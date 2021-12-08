Алексей Текслер выступил против запрета на посещение детских утренников

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер поручил сообщить администрациям детских садов, что никакого централизованного запрета на проведение новогодних утренников или допуск родителей на праздники нет.

На невозможность попасть на утренник пожаловалась во время Прямой линии с главой региона мать дошкольника из Магнитогорска.

— Решение принимает руководство каждого детского сада. Поручаю министру образования вместе с муниципалитетами проговорить со всеми этот вопрос. Допуск родителей возможен, но нужно соблюдать меры безопасности, — заявил губернатор.

​Мы ведем онлайн-трансляцию Прямой линии. Всё самое важное — по ссылке.

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