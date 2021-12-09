В Челябинске прекратили дело водителя Lexus, сбившего насмерть пешехода на Университетской набережной

После аварии на одежде водителя остались следы крови погибшего. Фото: Александр Лебедев, ГИБДД Челябинска.

В Челябинске прекращено уголовное дело в отношении водителя Lexus, который сбил насмерть пешехода на Университетской набережной. Родственники погибшего получили компенсацию морального вреда. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала консультант Калининского районного суда Инна Фомичева.

— Водитель выплатил компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона и 57 тысяч рублей. Изначально родственники погибшего просили 2 миллиона рублей, но они договорились на меньшую сумму, — рассказала пресс-консультант суда.

ДТП произошло 27 июня 2020 года. Мужчина перебегал 6-полосную дорогу. По словам водителя, пешеход даже не смотрел по сторонам и бежал прямо «как олень». У Lexus выбило стекла. На футболке водителя остались капли крови погибшего. Как рассказывали очевидцы, удар был настолько сильным, что с мужчины сорвало одежду и обувь.

В отношении водителя Lexus возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Если бы мужчину судили, то ему бы грозило до пяти лет лишения свободы.

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