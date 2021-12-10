Открытый разговор: Алексей Текслер провел прямую линию с южноуральцами

Прямая линия с губернатором продолжалась 2 часа 25 минут. Фото: gubernator74.ru

Обратная связь губернатора и жителей области — ценный источник получения информации о том, чем живет Южный Урал. Решение жилищных проблем льготников, газификация, строительство дорог, социальная защита и помощь льготникам, забота о детях — без малого 2,5 часа глава региона отвечал на вопросы жителей. Охватить все обращения разом невозможно, но каждое, как подчеркнул Алексей Текслер, получит свой ответ.

Мы выбрали несколько ключевых вопросов.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В НОВОМ ЖИЛЬЕ

Жительница Нагайбакского района, выпускница детского дома, уже 10 лет ждет жилье, положенное по закону. Свои права молодая женщина подтвердила в суде. Неужели нельзя хотя бы двухэтажный дом построить?

Губернатор отметил, что задачу обеспечения детей-сирот жильем решают два источника финансирования — областной и федеральный бюджеты.

— Около 900 млн руб. выделяем на приобретение жилья для сирот. И, конечно, за 10 лет эта проблема должна была быть решена.

К разговору губернатор подключил главу Нагайбакского района Ивана Сурменева. Чиновнику о проблеме известно. На вторичном рынке решить задачу не получается: нет вариантов. Жилья в районе ждут 53 выпускника-сироты.

Текслер подчеркнул: строительство нового жилья — единственное решение проблемы, и эту задачу губернатор ставит в целом по региону.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Покупать старое жилье на вторичном рынке неправильно. Людям надо начинать самостоятельную жизнь, и приоритет — строительство. Для муниципалитетов, где есть аварийное жилье, совмещать стройку и под задачи расселения аварийного жилья, и под детей-сирот.

Губернатор поручил областному минстрою включиться в решение проблемы.

Кстати, в этом году в регионе 885 детей-сирот получат квартиры. В 2022 г. финансирование программы вырастет.

ВОЗРАСТНОЙ КРИТЕРИЙ ПЕРЕСМОТРЯТ

Работник одного из предприятий региона задал вопрос о критериях присвоения звания ветерана труда: в следующем году у него будет 40 лет стажа, а к льготной категории он не относится.

У людей в домашних архивах хранятся грамоты, заработанные в советское время. Почему, чтобы получить звание, нужно иметь и награду?

Текслер сообщил, что возрастная планка для претендентов на получение звания снизится:

— С 1 января 2022 г. снижаем порог стажа на 5 лет: для мужчин с 40 до 35 лет, для женщин с 35 до 30 лет. Что касается наград — это дискуссионный вопрос.

Для присвоения федерального звания ветерана труда требуются государственные или министерские награды. В нашей области тоже для получения звания нужны награды областного значения или уровнем выше.

— Мне кажется, подход оправдан: звание ветерана труда — это не только вопрос стажа, это вопрос особого отношения и заслуг людей.

Текслер подчеркнул, что забота о ветеранах — одна из главных задач. Ветераны получают дополнительную ежемесячную поддержку, на ее обеспечение из бюджета региона ежегодно направляется более 2 млрд руб.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

На прямую линию обратился молодой отец из Челябинска: его волнует бюрократическая волокита.

— Дважды в МФЦ отстоял очереди, чтобы оформить региональную выплату по рождению ребенка, требуется ворох справок. Размер выплаты был установлен еще при губернаторе Петре Сумине. Почему его не индексируют?

Губернатор пояснил, что с 2022 г. вырастет размер единовременной региональной выплаты — до 6 тыс. руб. Ранее он был дифференцированный — от 2 до 6 тыс. руб. в зависимости от очередности рождения детей. С 2023 г. выплата будет индексироваться.

Кроме того, с 1 января 2022 г. семьям с доходом ниже прожиточного минимума, где родится второй ребенок, будет оказана дополнительная поддержка. По решению губернатора в течение первого года жизни малыша назначат ежемесячную выплату — 6 222 рубля (50% от величины прожиточного минимума на ребенка). В 2022 году ей смогут воспользоваться более 3,5 тысячи семей.

Заявление на выплату можно будет подать через органы соцзащиты и МФЦ.

«Вызвал на ковер» губернатор глав минсоцотношений и минцифры:

— Человек должен подать только заявление через портал госуслуг. Все остальное должно работать в рамках межведомственного

взаимодействия. Соответствующие поручения были даны, и с 1 января следующего года мы переходим в такой формат работы. Ставлю задачу на особый контроль.

Полная стенограмма прямой линии губернатора Алексея Текслера — на официальном сайте gubernator74.ru