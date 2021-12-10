Ледяные и снежные горки 2021-2022 в Челябинске: где лучше покататься на тюбингах и ватрушках с детьми

С начала декабря в Челябинске работают все две тюбинг-трассы Фото: Андрей АБРАМОВ

В этом году зима в Челябинске малоснежная, но в городе уже открылась парочка тюбинг-центров. А это значит, что пора хватать все семью, брать в прокате тюбинги и ехать кататься. Где в Челябинске можно покататься на ватрушках с детьми, сколько стоит прокат в сезоне 2021-2022 и чем оборудованы ледяные и снежные горки, рассказываем дальше.

Ватрушки на Шершнях

Первыми сезон катания на тюбингах 2021-2022 в Челябинске открыл центр отдыха «Русские забавы». Там две трасы и два подъемника.

Покорить склоны на ватрушках можно по будням с 11 до 20 часов, а в выходные и праздники с 10 до 22. Цена катания за полчаса — 300 рублей, за час — 400.

Бублики на Лазурном

Стоимость проката тюбинга в час варьируется от 200 до 400 рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

С 11 декабря начнет работать тюбинг-центр на Лазурном в 13 км от аэропорта. Гостям предлагают на выбор две трассы: синяя и красная. Первая — семейная, у нее три волны и протяженность в 200 метров, а вторая — скоростная и на 50 метров длиннее. Подняться можно как пешком, так и на одном из четырех подъемников.

График работы с 10 до 22 часов каждый день, но в будни только по предварительной записи. Стоимость в будни за полчаса — 150 рублей, а за час — 250, а в выходные и праздники 170 и 300 рублей соответственно.

Тюбинг-центр на Бродокалмакском тракте

Прокатиться с детьми с ледяных и снежных горок здесь можно только, когда на улице ниже минус 25-ти градусов. Поэтому сейчас и, возможно, до конца декабря этот тюбинг-центр работать не будет.

В прошлом году взять бублики напрокат можно было со вторника по четверг с 11 до 21 часа, а с пятницы по воскресенье — с 10 до 22. Понедельник был выходным. За полчаса катания брали 150 рублей в любой день, за час в будни — 200, а в выходные — 250.

Прокат тюбингов на лыжных базах

Многие трассы откроются только, когда на улице похолодает и выпадет снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как только в Челябинске выпадет и не растает толстый слой снега, начнет работать прокат тюбингов и на городских лыжных базах. Речь идет про трассы на Лесопарковой, 2а, в парке Гагарина, а также на базах «Металлург» и «Северо-Запад».

Сколько будет стоить прокат тюбингов, пока неизвестно. Эту информацию, как и график работы трасс, на городских лыжных базах не предоставили.

Ватрушки в «Смолинопарке»

Также у жителей и гостей города есть возможность покататься на бубликах на закрытой территории парк-отеля на озере Смолино. Трасса там тоже откроется с более низкими температурами и выпавшим снегом.

В прошлом году полчаса проката малого тюбинга стоило 100 рублей, а час — на 50 рублей дороже, а прокат большого — 150 и 200 соответственно.

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