Масштабная перезагрузка: на Южном Урале завершился творческий проект «Мастер-тур «Растем с Уральским переплясом»

В Челябинской области завершился творческий проект «Мастер-тур «Растём с Уральским переплясом»

В течение трех месяцев коллективы народного танца повышали уровень мастерства.

— Это была масштабная перезагрузка для представителей любительской народной хореографии, конечной целью которой мы ставили повышение художественного качества танцевального материала и конкурентоспособности самих коллективов, — говорит инициатор и главный организатор проекта, директор Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус Ольга Палей. — По количеству любительских коллективов народного танца Челябинская область выделяется на фоне других территорий. Мы пригласили наших коллег и партнеров — ведущих педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Череповца и Челябинска и предложили нашим танцорам поработать под их руководством чтобы выйти на новый исполнительский и художественный уровень.

На призыв откликнулось большое количество коллективов, в результате география проекта существенно выросла и охватила более 10 территорий Челябинской области: Коркино, Копейск, Долгодеревенское, Варна, Магнитогорск, Локомотивный, Миасс, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Озерск и Миасское.

Проект предусматривал работу в разных форматах: мастер-классы, индивидуальные консультации и визиты мастеров в коллективы, круглый стол, творческие встречи и, конечно, концерты народной хореографии. В ходе мастер-классов, помимо прочего, ребята познакомились с техникой исполнения сложных мужских трюков в русском танце, девочки практиковали разнообразные вращения, изучали знаменитый хороводный шаг «Березки». Во время визитов в коллективы мастера проекта работали над выразительностью, артистичностью, а также вместе с руководителями разбирали и анализировали композиционные решения постановок, которые планируется показывать на предстоящих конкурсах.

Уникальным опытом и для организаторов, и для участников стало проведение авторской мастерской художественного руководителя и главного балетмейстера одного из самых титулованных народных коллективов страны — ансамбля танца «Северные Зори» (г. Череповец) Татьяны Изюмовой «Рождение танца», в рамках которой участники под руководством мастера вместе, сообща трудились над постановочными решениями репертуара друг друга.

— Это был проект-эксперимент, новый формат, новые открытия и интереснейшая работа в сотворчестве автора-постановщика, хореографов, исполнителей, — отметила Татьяна Изюмова. — Мы посмотрели с балетмейстерами-постановщиками на их номера глазами зрителя, оценили собственные сочинения и детально разобрали все компоненты танца, искали и находили верные решения. Главная цель мастерской была — дать возможность хореографам мыслить масштабнее и понять саму природу танца.

Еще одной составной частью мастер-тура стали концерты народного танца, которые прошли в Челябинске, Магнитогорске, Локомотивном и Копейске. Их главной особенностью стало то, что на одной сцене встречались танцевальные коллективы из разных городов и районов области. Ребята знакомились, смотрели репертуар друг друга, делились опытом и планировали новые творческие встречи.