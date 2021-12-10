Новогодние вечеринки 2021-2022 в Челябинске: программа мероприятий, куда сходить

После разрешения губернатора бары и клубы теперь могут устраивать новогодние ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 декабря 2021 во время прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что рестораны, кафе и бары снова могут работать после 23:00. Это решение позволило общепитам возобновить тематические вечеринки и новогодние ночи. Правда, с оговоркой: прийти на них могут только владельцы QR-кодов. Если он у вас есть, то публикуем для вас афишу, как будут проходить тусовки в девяти популярных заведениях Челябинска.

С 13 декабря стартуют предновогодние вечеринки в караоке-баре «Запой». Программы в классическом понимании этого слова там не будет, но между песнями гостей ждут поздравления и конкурсы.

В танцевальном кафе-баре Kriss делают упор на новогоднюю ночь: отмечание начнется в 21:00 и продолжится до пяти утра. В программу включено праздничное шоу и новогоднее меню.

Не останется в стороне и клубы: в «РМЦ» планируют зажечь 31 декабря. Сбор гостей – за час до Нового года. Обещают Деда Мороза со Снегурочкой и угощения.

В клубе OZZ пройдут две тематические вечеринки. «Мам, пусти», которую традиционно проводят в преддверии Нового года вместе с музыкальными группами: она пройдет 24 числа. А вторая тусовка – аниме-пати – состоится 26-го. На нее приглашают косплееров и просто желающих оторваться перед новым годом.

Встретить Новый 2022 год предлагают и в GIPSY BAR. Там на 31 декабря запланировали шоу-программу с Go-Go, секретным ди-джеем, Дедом Морозом и ведущим.

Сразу две новогодних ночи проведут в meet.point. На Кировке и Тополинке готовятся к вечеринке в стиле снежного королевства. Там уже придумали шоу-программу, пригласили танцовщиц Go-Go и BarGirl, а также подготовили морозную велком-зону и сюрпризы для гостей.

В баре «Танцор диско» тематические вечеринки стартуют 10 и 11 декабря. Также челябинцы могут провести там новогоднюю ночь, программа которой начнется уже в 21:00.

Еще одно место, где жителям предлагают встретить 2022-й год - «Максимилианс». Там тоже начали готовиться к новогодней ночи, обещают, что ресторан будет работать до 5 утра.

Кроме того, тематические тусовки хотят провести в клубах OPERA и «Zажигалка и Естествознание», но более подробная информация о форматах и программах будет известна позже.

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