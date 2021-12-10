«Быть наглее и увереннее в себе»: президент федерации сноуборда России пожелал успеха участникам Кубка мира в Магнитогорске

На этап Кубка мира по сноуборду в ГЛЦ "Банное" приедут почти 140 участников из 40 стран. Фото Минспорт Челябинской области.

Руководитель федерации сноуборда России, четырехкратный чемпион страны, победитель международных стартов Денис Тихомиров рассказал, что на этап Кубка мира приедет около 140 участников из 20 стран мира. Это ведущие спортсмены — победители Олимпийских игр, чемпионатом и Кубков мира и конкуренция за награды в представленных дисциплинах будет очень высокая.

УСЛОВИЯ ЧТО НАДО

— Наша сборная команда уже с 2005 года облюбовала горнолыжные центры «Банное», «Абзаково». Здесь хорошие условия для проведения и тренировок и официальных стартов. Эти центры, можно сказать, нас просто спасают. А три года назад курорты поднялись на новую высоту: здесь проводятся этапы Кубка мира в гоночных дисциплинах сноуборда — параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. Обе динамичные, зрелищные. Будет на что посмотреть! Напомню, что в этом виде спорта есть еще три дисциплины. Их можно обозначить, как акробатика, прыжки и кросс… В прошлом году в Магнитогорске мы выступили довольно удачно — были и первые и призовые места. Постараемся и в этом году завоевать награды.

Передь стартом спортсмены опробовали склоны ГЛЦ "Банное". Фото Минспорт Челябинской области.

Денис Тихомиров отметил, что на «Банном» созданы прекрасные условия, которые соответствуют требованиям проводящей организации — Международной лыжной федерации, в частности, по перепаду высот — они порядка 120 метров.

— Здесь прекрасные условия, — есть специальные кабины для подъема, масштабно развита вся инфраструктура, прекрасная природа с шикарным видом на озеро. Плюс хорошая логистика — курорт расположен неподалеку от аэропорта, — отметил Денис Тихомиров.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЗАЧЕТ

В зимних видах спорта этот сезон является Олимпийским. Для сноубордистов старты в Магнитогорске — это первый квалификационный старт, и почти все ведущие спортсмены мира приедут на этап в «Банное». Именно здесь будут начисляться кубковые очки, которые потом позволят спортсменам попадать на главный старт — Игры в Пекине-2022. Приезд на Южный Урал подтвердили и спортсмены из США и Канады.

Одним из плюсов горнолыжного центра «Банное» Денис Тихомиров назвал наличие искусственного снега.

— Дело в том, что все основные старты сезона сноубордисты проводят именно на искусственном снегу. Все смазки «заточены» именно под эту снежную структуру. Поэтому «Банное» в этом смысле едва ли не идеальный вариант — здесь качественный искусственный снег, который «изготавливается» с помощью специального оборудования, которое превращает водяные капли в лед («снежные пушки»), — заметил Денис Тихомиров.

Участников Кубка мира в Магнитогорске устраивает хороший искусственный снег на склонах. Фото Минспорт Челябинской области.

Из возможных минусов президент федерации назвал шквалистый ветер, который иногда «гуляет» в этих местах. В прошлом году из-за такого ветра с трудом провели второй день этапа Кубка мира. Ветер тогда дул с такой силой, что срывал с креплений телекамеры, установленные вдоль склона.

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Длина трасс для дистанций Кубка мира в Магнитогорске фактически стандартная — 700-800 метров для слалома-гиганта и 400-450 метров для обычного слалома. По регламенту сначала проводятся квалификационные соревнования, где определяются 16 лучших спортсменов, а потом по убывающей с 1/8 финала, до финала.

— Практика показывает, что на родной земле, домашних соревнованиях, таких, как и этап Кубка мира в Магнитогорске, бывает «выстреливают» — поднимаются на подиум молодые, но уже неплохо подготовленные спортсмены, — подчеркнул Денис Тихомиров. — Хочу пожелать молодым быть наглее, увереннее в себе, не взирая на спортивные авторитеты. Так тоже можно добиться успеха. Сезон долгий и к тому же Олимпийский. Всем нашим сноубордистам успехов и новых побед!

На этапе Кубка мира в ГЛЦ "Банное" будут работать команды волонтеров. Фото Минспорт Челябинской области.

КСТАТИ

Для болельщиков 11 и 12 декабря на курорте «Банное» уже с 11 часов будет открыт зрительский парк. Атмосферу большого спортивного праздника и новогоднее настроение будут создавать диджей и анимационная группа, также для зрителей оборудованы фотозоны, развлекательные площадки, в специальных домиках можно будет приобрести сувенирную продукцию.

Билеты доступны на сайте курорта «Банное», в кассах ГЛЦ «Банное» и кассах продажи путевок в Магнитогорске. Посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

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