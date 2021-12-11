Чай, кофе, пиво, закусить: изучаем челябинский «стритфуд» начала XX века

Первый заречный ресторан «Ялта» в Челябинске.

На этой неделе южноуральцы воспряли духом. Наконец-то сняли ограничения на работу ресторанов в ночное время. Пандемия коронавируса показала, как тяжело обходиться без того, к чему привыкли. Оказалось, что даже в начале прошлого века в Челябинске большое внимание уделяли заведениям, помогающим снимать трудовой стресс. Хоть приезжие и ругали старый город за грязь и азиатчину, но на самом деле тогда было где пообедать, выпить чайку или чего покрепче.

Челябинск, конечно, не Париж, но в начале прошлого века кофейный аромат уже витал над центральными улицами уездного города Ч. Работали кофейни «Варшавская» на Уфимской улице (ныне Кировка), Ville de Paris (дом Новикова, ул. Труда, 86), «Высоцкий и Поляков» (дом Покровских, ул. Цвиллинга, 13).

С пивнушками дело обстояло куда «лучше». В 1912 году в Челябинске было 78 пивных! Интересно, что из мебели в пивных разрешались только столы и стулья. И никакой женской прислуги, во избежание инцидентов, которые то и дело случались в такого рода заведениях. Так жители улицы Казарменной (ул. Российская) официально требовали закрыть пивнушку Балакина на Солдатской площади, где постоянно творились всяческие безобразия — драки, нецензурная брань и уличные женщины в изобилии. Но, что важно — содержатели пивных лавок обязаны были обустраивать при заведении отхожие места, то есть туалеты.

А было ли где покушать приличным, непьющим гражданам?

В справочнике за 1909 год сказано, что в Челябинске работали чайные-столовые «Казань» (ул. Воровского возле водонапорной башни), «Центральная» (угол нынешних ул. Кирова и Коммуны) и три возле вокзала — «Южная», «Кавказ» и «Париж».

Национальная кухня была представлена домашними еврейскими столовыми на ул. Большой (ныне Цвиллинга, 7) и на углу Михайловской и Азиатской (ул. Елькина, 15), а также немецкой столовой на Исетской улице (ныне ул. Карла Маркса).

А вот рестораны появились в Челябинске только после того, как через город прошла железная дорога. В 1909 году работало три ресторана. Ресторан «Рига» стоял на улице Азиатской (ныне Елькина), ресторан «Россия» принимал гостей на Саде-острове, а «Эрмитаж» работал на Соборной площади (ныне улица Кирова, 139). В Заречье первая ресторация открылась чуть позже, в 1910-е годы. Трактир «На перепутье» на улице Екатеринбургской (ныне северный участок ул. Кирова) превратился в ресторан «Ялта», где будто бы играл дамский духовой оркестр.

При Советской власти в этом здании базировалась «Артель инвалидов имени ХХ-летия РККА», в 1970-х работало швейное ателье. Когда началось строительство нового цирка, бывшая «Ялта» пошла под снос.

За предоставление материала благодарим Исторический музей Южного Урала.

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