ТОП-5 заявлений губернатора Алексея Текслера на Прямой линии с жителями Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Прямая линия Алексея Текслера продолжалась 2 часа 25 минут. Глава региона ответил на 40 вопросов. «Комсомолка» выбрала пять самых громких заявлений губернатора.

«ЭТО НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ»

Эту фразу во время Прямой линии Алексей Текслер повторил несколько раз, обращаясь к главам Сосновского, Коркинского районов и Розинского поселения. Такова была реакции главы региона на жалобы граждан. В первом случае, люди часами ждут на улице автомобиль, который должен привезти пенсию. Текслер обратился к главе Сосновского района и руководству Почты России в Челябинской области:

— Это никуда не годится, коллеги! Что, нельзя найти почтальона?

В поселке Роза встал вопрос о строительстве клуба вместо снесенного ДК, и сносе старых зданий. Губернатор отреагировал так: «Я решения принимал несколько месяцев назад, в том числе финансовые. Никуда не годится! Это что такое? Никуда не годится, коллеги. Чтобы эта проблема была решена. Финансирование выделено. Надо еще ваши сметы проверить. Никуда не годится!».

РУКОВОДСТВУ ГОРОДА НУЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ, ВОЗМОЖНО КАДРОВЫЕ

Алексей Текслер прокомментировал вопрос о реконструкции Комсомольского проспекта в Челябинске. Звонивший посетовал на недоработанный, по его мнению, проект реконструкции главной магистрали Северо-Запада, в связи с этим аварийность на проспекте увеличилась.

— Если аварийность действительно увеличилась, это никуда не годится. Такие проекты нам не нужны. Здесь нужно руководству города обратить внимание на критику жителей и сделать выводы… Будущие объекты должны быть понятные, люди должны понимать, что и почему. Работу надо продолжать, но делать с умом, — заметил губернатор Челябинской области.

Глава региона рассказал, что знает об этой проблеме. С одной стороны ему импонирует желание администрации города заниматься реновацией: строить велодорожки, организованные съезды влево, выделенные линии. Губернатор отметил, что к этому проекту, который был разработан просто как транспортная схема и меняет градостроительную и дорожную ситуацию в областном центре, не отнеслись достаточно серьезно.

— Здесь нужно руководству города обратить внимание на критику жителей и сделать выводы, возможно даже кадровые, — заметил Алексей Текслер.

ТРАССЫ ДО КУРГАНА И ЕКАТЕРИНБУРГА СТАНУТ ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫМИ

На Прямой линии губернатор Алексей Текслер озвучил планы по строительству дорог. Так, по поручению Владимира Путина четырехполосной станет магистраль Челябинск – Курган. В июне 2022 года полностью четырехполосной станет и трасса М-5 от Челябинска до Екатеринбурга. Губернатор рассказал, что завершается проектирование участка трассы от Чебаркуля до Миасса. В планах — строительство и реконструкция части дороги в сторону Златоуста. Названы и сроки окончания работ — 2026 год. — В 2018 году было отремонтировано 290 км дорог, — отметил Алексей Текслер. — В этом году — уже более 800 километров.

ПУСТИТЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ

Женщина из Магнитогорска пожаловалась Алексею Текслеру на то, что ее не пускают на утренники в детский сад к сыну. Губернатор поручил сообщить администрациям детских садов, что никакого централизованного запрета на проведение новогодних утренников или допуск родителей на праздники нет. Фактически глава региона выступил против запрета на посещение детских утренников.

— Решение принимает руководство каждого детского сада. Поручаю министру образования вместе с муниципалитетами проговорить со всеми этот вопрос. Допуск родителей возможен, но нужно соблюдать меры безопасности, — заявил губернатор.

СНИМУТ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕПИТА В ВЕЧЕРНЕЕ И НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Кафе и ресторанам в Челябинской области снова разрешат работать по ночам. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. В Челябинской области снимут ограничения на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00. Запрет на обслуживание клиентов по ночам ранее ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

— С 1 декабря введены QR-коды, они, безусловно, останутся. Сегодня я подпишу распоряжение, и мы снимем ограничения на работу в вечернее и ночное время, — заявил глава региона.

Бывший главный эпидемиолог регионального минздрава Александр Выгоняйлов так прокомментировал заявление губернатора:

— Смысл вводить ограничения, если посещение таких заведений и так возможно только при наличии QR-кода? Основанием для этого может служить и факт снижения заболевших коронавирусной инфекцией в регионе или стабилизация ситуации с COVID-19. Сегодня, после того, как активно началась вакцинация, присвоение QR-кодов, эта ограничительная мера по общепиту, действительно, может быть избыточной. Понятно, что ковид на часы не смотрит. Вирус может передаваться хоть днем, хоть ночью.

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